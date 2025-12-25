Descubrimos a la joyera de la Reina Sofía

La joyera Isabel Guarch organizó un encuentro navideño con el fin de presentar sus últimos diseños de joyería en Madrid, y así dar a conocer un poco más la cultura de Mallorca a través de su obra.

Muchas de sus piezas pertenecen al joyero personal de Doña Sofía, que como es sobradamente conocido, es una enamorada de la isla balear. "Es una empresa familiar, la fundó mi madre en 1957 y yo me incorporé en 1990. En 2005 lancé mi primera colección inspirada en una joya tradicional de la isla, que es la Cruz de Calatrava, y como tuvo tanto éxito, decidí hacer cada año una nueva colección. Hemos traído un poco de todo. La exposición se llama "Mallorca Eterna", y explica un poco la historia de nuestra isla. También hemos hecho colecciones de hombre, en la que hay una honda y una bala, los dos reales, y que además es todo un proceso. Vivo en la isla, allí es donde tenemos nuestros talleres y artesanos. Afortunadamente somos muy conocidos, y hemos pensado venir a Madrid para tener una mayor expansión de nuestra cultura a través de las joyas. En Madrid tenemos dos córneres en El Corte Inglés", contó.

Doña Letizia y Doña Sofía en Marivent luciendo joyas de Isabel Guarch

Está muy feliz porque su hijo sigue la tradición familiar, que ya es la tercera generación. "Te aseguro que no somos caros. Casi todo lo que hacemos es en oro y a veces con alguna combinación con plata. Todo es artesanal. Doña Sofía, más que nuestra clienta más fiel desde 2005, es nuestra embajadora. Siempre le ha gustado la marca y las colecciones que hay detrás, así que estamos muy orgullosos. La reina Letizia también ha lucido joyas nuestras en recepciones en Marivent, y este año la princesa Leonor ha elegido unos pendientes nuestros cuando estuvieron en Mallorca, por lo que estamos muy agradecidos", concluyó.