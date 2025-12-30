Beyoncé alcanza el estatus de multimillonaria tras el éxito histórico de su disco country

Beyoncé ha logrado un nuevo hito en su carrera al convertirse en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria. Su nombre se suma así a la exclusiva nómina publicada por la revista especializada Forbes, un selecto club financiero en el que ya figuran otras grandes figuras de la industria como su marido, el rapero Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna o el veterano Bruce Springsteen.

El impulso definitivo a su fortuna ha llegado en el último año gracias a su gira 'Cowboy Carter'. Este tour, basado en su álbum homónimo inspirado en la música country, ha marcado un antes y un después en el sector: a lo largo de 32 fechas, la artista vendió 1,6 millones de entradas y logró recaudar 407,6 millones de dólares, erigiéndose como la gira más exitosa de música country de la historia según Billboard Boxscore.

Este logro sucede a otro récord batido por la cantante en el género del R&B con su 'Renaissance World Tour'. Aquella gira, que también compartía nombre con su trabajo discográfico, concluyó en 2023 con una recaudación de 579,8 millones de dólares, consolidando su capacidad para generar ingresos masivos en distintos géneros musicales.

Más allá de los escenarios, Forbes destaca la visión de negocios de la artista. Beyoncé comenzó a cimentar su patrimonio al fundar Parkwood Entertainment en 2010. Esta decisión estratégica le otorgó el control creativo total y una independencia empresarial clave para diversificar sus ingresos y participar directamente de los beneficios generados por su marca, sin depender exclusivamente de terceros.

Las estimaciones financieras para el presente ejercicio son rotundas. Combinando la facturación de sus giras, la explotación de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio, se calcula que Beyoncé habrá obtenido 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025. Una cifra que la sitúa como la tercera artista mejor pagada del mundo, reafirmando el éxito del talento gestionado con libertad de mercado.