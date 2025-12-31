Los planes de Norma Duval para Nochevieja lejos de sus hijos

Estos días, aprovechando sus compromisos en Madrid, Norma Duval no solo ha disfrutado de la Navidad en familia sino que también se ha dejado ver en un partido benéfico que ha enfrentado a artistas y famosos, mostrando de nuevo su faceta más solidaria y cercana al público. En plena agenda navideña, la vedette ha compaginado estos actos públicos con momentos más íntimos junto a los suyos, en unas fiestas especialmente significativas para ella.

Norma desveló que estas Navidades las ha pasado "en familia", arropada por sus hijos y sus nietos, disfrutando de unos días tranquilos y muy caseros. Con su característica naturalidad, explicó que ha decidido organizarse las fiestas de forma que pueda repartir el tiempo entre su papel de madre y abuela y su vida en pareja.

La artista cuenta que Nochevieja la pasará con su marido, con quien se reunirá fuera de Madrid para despedir el año juntos y en la intimidad. "En familia, que me espera mi marido. Las Navidades las he pasado aquí, con mis hijos, es fin de año... Que ya son muy mayores ellos", explicó, dejando claro que sus hijos, ya adultos, organizan sus propios planes y que ella ha encontrado su propio equilibrio entre familia y amor.

Estas fiestas, sin embargo, también están marcadas por el recuerdo y el dolor para la artista, que llega a esta Navidad con una ausencia muy reciente y difícil de sobrellevar: la de su sobrino Juan Carlos, fallecido en 2024 con tan solo 36 años. La artista reconoció que, desde esta pérdida, vive estas fechas de una manera mucho más emotiva, aferrándose a sus hijos, sus nietos y su marido para encontrar consuelo y convertir las reuniones familiares en un homenaje íntimo a los que ya no están.