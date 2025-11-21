El lado más solidario de Arantxa de Benito y Norma Duval

Como viene siendo habitual, de cara a la Navidad, los actos solidarios se multiplican, y siempre se organizan actos, mercadillos y demás eventos para ayudar a los más necesitados. Arantxa de Benito lleva años como Directora de Relaciones Externas de la Fundación Infancia sin Fronteras, y lo último que ha hecho para ayudar a esta ONG es organizar un torneo de golf con la ayuda de Norma Duval, que siempre está dispuesta a mostrar su apoyo a este tipo de causas.

El lugar elegido ha sido el prestigioso Font del Llop Golf Resort en Elche. El éxito fue total, y con lo recaudado permitirá apoyar los programas de Salud Infantil y Universalización de la Educación, bajo la organización de Infancia sin Fronteras, en diversos países del mundo. Aparte de las artistas, también apoyaron este torneo solidario: Beatriz Jarrín, Lizz Emiliano, Alejandro Caracuel, Gorka Elustondo y Pepe Carcelén. Representantes del deporte siempre suelen estar presentes en este tipo de actos. Después hubo un almuerzo a favor de dicha ONG.