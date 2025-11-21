Menú
Carlos Pérez Gimeno

El lado más solidario de Arantxa de Benito y Norma Duval

El lugar elegido ha sido el prestigioso Font del Llop Golf Resort en Elche.

El lugar elegido ha sido el prestigioso Font del Llop Golf Resort en Elche.
Arantxa de Benito y Norma Duval, solidarias. | Infancia sin Fronteras

Como viene siendo habitual, de cara a la Navidad, los actos solidarios se multiplican, y siempre se organizan actos, mercadillos y demás eventos para ayudar a los más necesitados. Arantxa de Benito lleva años como Directora de Relaciones Externas de la Fundación Infancia sin Fronteras, y lo último que ha hecho para ayudar a esta ONG es organizar un torneo de golf con la ayuda de Norma Duval, que siempre está dispuesta a mostrar su apoyo a este tipo de causas.

infantcia-sin-fronteras-norma-duval-2.jpg

Del autor

infantcia-sin-fronteras-norma-duval-3.jpg

El lugar elegido ha sido el prestigioso Font del Llop Golf Resort en Elche. El éxito fue total, y con lo recaudado permitirá apoyar los programas de Salud Infantil y Universalización de la Educación, bajo la organización de Infancia sin Fronteras, en diversos países del mundo. Aparte de las artistas, también apoyaron este torneo solidario: Beatriz Jarrín, Lizz Emiliano, Alejandro Caracuel, Gorka Elustondo y Pepe Carcelén. Representantes del deporte siempre suelen estar presentes en este tipo de actos. Después hubo un almuerzo a favor de dicha ONG.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida