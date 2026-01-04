Sergio Rico y Alba Silva anuncian que esperan su segundo hijo

Alba Silva y Sergio Rico amplían la familia. La esposa del guardameta sevillano ha anunciado a través de su perfil en Instagram que se encuentra embarazada de su segundo hijo, una noticia que se produce después de que se convirtieran en padres de su primera niña, Carla, en septiembre de 2024.

En la imagen que ha compartido Alba en redes sociales se ve a su hija, todavía bebé, sobre una manta gris, con las manos apoyadas junto a una ecografía en blanco y negro, una forma muy simbólica de presentarla como futura hermana mayor. Junto a la foto, la sevillana escribe: "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas, bebé... tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos", acompañado de corazones rojos y el hashtag #familiadecuatro.

La pareja atraviesa una etapa de serenidad tras el largo proceso de recuperación de Rico a consecuencia del grave accidente sufrido en El Rocío en 2023.

Silva ha confirmado asimismo que se encuentra en la semana trece de gestación, por lo que el nacimiento está previsto para comienzos de otoño. Este segundo embarazo consolida el proyecto familiar del matrimonio y convertirá a su primogénita en hermana mayor antes de cumplir los dos años.