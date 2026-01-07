Nicole Kidman y Keith Urban firman su divorcio: así se reparten 282 millones y la custodia de sus hijas

Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban han llegado a un acuerdo de divorcio con el que ponen fin a un matrimonio de 19 años. La pareja acordó ante un juez en el condado de Davidson, en Nashville (Tennessee), renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15, además de la del cónyuge, según la demanda a la que tuvo acceso TMZ.

Cada una de las partes también será responsable de sus propios honorarios y gastos legales, mientras que la casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, en la que pasarán 306 días al año, según el acuerdo. También pactaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán de manera conjunta.

Según lo acordado para las adolescentes, tanto la actriz como el cantante se comprometen a "comportarse entre ellos y con cada una de sus hijas de manera que se garantice una relación afectuosa, estable, coherente y protectora, pese a estar divorciados". El documento establece además que ninguno hablará mal del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor, subrayando la importancia de un entorno amable. "Ambos animarán a cada hija a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómoda en ambas familias", dice el acuerdo.

Otro de los aspectos clave del divorcio era el destino de su vasto imperio inmobiliario, tasado en 282 millones de dólares (unos 240 millones de euros). La documentación judicial especifica que los bienes se repartirán "de mutuo acuerdo entre ambas partes" y que cada uno mantendrá las propiedades que ya se encuentran bajo su control. Se trata de una fórmula habitual en separaciones de alto perfil, diseñada para evitar disputas prolongadas y facilitar un cierre rápido del proceso.

Entre las propiedades más llamativas figuran seis apartamentos situados en un mismo rascacielos con vistas privilegiadas al puerto de Sídney, además de un dúplex de diseño en Manhattan, una vivienda en Beverly Hills, una mansión en Nashville y una extensa finca en las Tierras Altas del Sur de Australia.

Una parte significativa de estos inmuebles fue adquirida después de su enlace en 2006 y, aunque muchos están registrados a nombre de distintas sociedades, se consideran bienes compartidos del matrimonio. En mayo de 2023, Kidman amplió aún más su cartera en Australia con la compra de su sexto apartamento en el exclusivo complejo Landmark Latitude, en Milsons Point, por 7,7 millones de dólares. Los documentos judiciales establecen que las propiedades se dividirán "a satisfacción mutua de ambas partes" y que cada uno conservará los bienes que ya están en su posesión.

La actriz estadounidense presentó una solicitud de divorcio a finales del pasado septiembre ante un tribunal de Tennessee (EE. UU.), donde residía junto a Urban, alegando diferencias irreconciliables. Esta noticia se dio a conocer un día después de que la prensa estadounidense hiciera pública la ruptura de la pareja.