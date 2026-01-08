Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, se recupera de sus adicciones en un lugar seguro

Comienza el año con buenas noticias para Sheila Devil, anteriormente conocida como Camilo Blanes 'Camilín' y única heredera de Camilo Sesto. Como ha podido saber en exclusiva la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Sheila se encuentra recuperándose de sus adicciones en un lugar seguro para poder desintoxicarse.

Tras el fallecimiento de su padre, el icónico cantante Camilo Sesto, en septiembre de 2019, la vida de Sheila Devil se convirtió en un auténtico terremoto. Como heredera universal del vasto patrimonio de su padre, quedó expuesta a una inmensa fortuna que, lejos de ser un apoyo, pareció magnificar sus vulnerabilidades.

Afortunadamente, en este proceso ha podido contar con la ayuda incansable de su madre, Lourdes Ornelas, quien ha ejercido una tutela económica y emocional con su hija, sin separándose de su lado. Asimismo, ha demostrado una gran entereza, a la vez que angustia, por la lucha constante por el bienestar de Sheila para que saliera del mundo de las adicciones. Ha sido Lourdes la que se ha encargado de la gestión de los derechos como del patrimonio del artista y que está haciendo con muy buen criterio, sin olvidar que durante estos últimos tiempos le ha estado cuidando y alimentando, le ha ayudado con la reforma de su casa de Torrelodones para hacerla más cómoda y ha intentado evitar que las malas compañías se acercasen a Sheila.

Tal y como nos ha comunicado Lourdes, "ha sido un proceso dificilísimo pero ahora ya está tratándose de esta enfermedad". Va a ser un proceso largo y complicado, y quiere que insistamos en lo difícil que es para las familias llevar adelante un proceso como este porque al ser mayor de edad, no podía hacer nada más por él más que "intentar convencerle".