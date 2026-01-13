El gran susto de Patricia Pérez por el ingreso hospitalario de su marido

No ha sido el mejor comienzo del año para el matrimonio, porque el susto ha sido grande. Luis Canut, marido de Patricia Pérez, tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de haber sufrido una rotura de cadera. Así lo ha compartido la nutricionista en sus redes sociales. " Aquí estamos Luis y yo, empezando el año con un gran susto. Hemos vuelto al hospital porque Luis se creyó el de Bricomanía por un momento y el diagnóstico ha revelado que ha sido una rotura de cadera. Para lo que pudo haber sido estoy contenta. Lo ha pasado bastante mal, pero ya está mejor y en unos días nos iremos a casa. Os queremos". Así lo manifestó.

Hay que recordar que la vida de Luis Canut cambió de manera radical, cuando sufrió una meningoencefalitis criptococócica, y a consecuencia de esa enfermedad tuvo que permanecer ingresado durante 6 meses, y se temió mucho por su vida, este hecho ocurrió en marzo de 2023. Una infección que afectó a los tejidos que cubren la médula espinal y el cerebro. Las secuelas fueron de gran importancia, y a consecuencia de aquello perdió la visión total del ojo derecho y con el izquierdo apenas ve un poco de luz, que le ha llevado a afiliarse a la ONCE.

El matrimonio está recibiendo muchas muestras de cariño, como las de Lydia Bosch, Amelia Bono, o Jorge Cadaval, entre otros.