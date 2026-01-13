Carlota Ruiz y el clan Arbeloa: el sólido apoyo del nuevo técnico del Real Madrid

Después de la vorágine de cambios que vivió ayer el Real Madrid y el shock inicial que experimentaron todos sus seguidores, hoy es más real que nunca. La llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo no solo supone un giro deportivo, sino también un momento clave para la familia que siempre ha sido su gran refugio.

Tras la salida de Xabi Alonso, el club apostó por una figura de la casa, alguien que conoce el escudo desde dentro. Arbeloa afronta el reto más exigente de su carrera arropado por su círculo más íntimo, un pilar que, en este nuevo escenario, adquiere un peso fundamental.

Su mujer, Carlota Ruiz, es mucho más que una acompañante discreta. Se conocen desde la infancia y su relación ha crecido al margen de los focos, con una complicidad forjada a lo largo de los años. Se casaron en 2009 en Zaragoza y desde entonces han construido una vida en común basada en la estabilidad y la normalidad, algo poco habitual en el entorno del fútbol de élite. Juntos son padres de cuatro hijos, Alba, Raúl, Vega e Inés, que ocupan el centro absoluto de sus prioridades.

Carlota estudió Logopedia y Magisterio de Primaria, aunque nunca ha buscado protagonismo profesional ni mediático, en redes sociales comparte pequeños momentos de su día a día, siempre desde la naturalidad y cuidando al máximo la intimidad familiar.

Los seis residen en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, donde han encontrado el equilibrio perfecto entre privacidad y comodidad. Desde allí, Arbeloa se prepará cada día para asumir la presión del banquillo blanco, sabiendo que al regresar a casa le espera su mayor apoyo.

Su entorno más cercano se completa con sus hermanos, Yago y Raúl, con quienes mantiene una relación muy estrecha. No solo comparten lazos de sangre, sino también proyectos profesionales. Los tres están vinculados a MioGroup, una consultora de comunicación estratégica y marketing. Yago es el rostro visible de la empresa como presidente, mientras que Álvaro participa activamente como socio.

Detrás de esta sólida red familiar están también sus padres, figuras discretas pero decisivas en su historia. El traslado de la familia de Salamanca a Zaragoza, motivado por el trabajo de su padre, marcó un antes y un después en la vida de Arbeloa. Fue allí donde comenzó su camino en el fútbol y donde se asentaron los valores que hoy definen al técnico.