Rosalía y la modelo francesa Loli Bahía, inseparables en París: ¿nueva pareja confirmada?

Rosalía (33) vuelve a situarse en el centro de la actualidad, y lejos de ser por su gran disco, el cual acaparó titulares durante muchas semanas consecutivas, hoy es por un motivo muy diferente. En las últimas semanas, la artista catalana ha sido vista en varias ocasiones junto a la modelo francesa Loli Bahía (23), una sucesión de apariciones que ha disparado, más si cabe, los rumores sobre una posible relación entre ambas.

Las primeras coincidencias se produjeron hace meses, cuando comenzaron a dejarse ver juntas en distintos planes, tanto públicos como más discretos, especialmente en Madrid. Uno de los momentos más comentados tuvo lugar hace a penas unos días, durante la celebración de Nochevieja, ambas se desplazaron a Río de Janeiro, y compartieron la llegada del nuevo año junta y en una actitud muy cercana.

ROSALÍA y la modelo Loli Bahia juntas de la mano en la playa de Ipanema (Rio de Janeiro). pic.twitter.com/kSLpYeYPH6 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) January 2, 2026

Desde entonces, las especulaciones no han dejado de crecer, alimentadas ahora por unas nuevas imágenes tomadas en París. En ellas, Rosalía y Loli Bahía pasean con total naturalidad, cogidas del brazo y sonrientes, mostrando una evidente complicidad que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

ROSALÍA walking hand in hand with Loli Bahia in Paris. pic.twitter.com/YupiOLHROg — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) January 13, 2026

Aunque no ha habido ni declaraciones oficiales ni gestos explícitos como un beso que confirmen una relación sentimental, la repetición de estos encuentros ha llevado a muchos a dar por hecho que podría estar naciendo algo más que una amistad. No sería la primera vez que la cantante mantiene la discreción sobre su vida privada, como ya ocurrió en el pasado con el actorJeremy Allen White, con quien las imágenes precedieron a la confirmación pública.

Como decíamos, ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto, por lo que todas las opciones siguen abiertas. Lo único claro es que la conexión entre Rosalía y Loli Bahía resulta cada vez más evidente.

Loli Bahía, la modelo francesa que triunfa en las pasarelas

Con 23 años, Loli Bahía es una de las modelos más destacadas del panorama internacional. De padre español y madre argelina, inició su carrera en 2020 con una colaboración para Louis Vuitton y, desde entonces, ha trabajado para firmas de primer nivel como Chanel, Gucci o Versace, además de protagonizar portadas de las principales revistas de moda.

Más allá de las pasarelas, Bahía también ha dado el salto a la interpretación. Debutó como actriz en 2023 en la película Jeanne du Barry, aunque su formación artística comenzó en la música, disciplina que estudió en el Conservatorio de Lyon.