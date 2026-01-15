Los Chunguitos y su vuelta a los escenarios

Los fans de los hermanos Salazar, más conocidos por su nombre artístico de Los Chunguitos, están de enhorabuena, porque después de aquella decisión de separarse, tomada hace décadas, han decidido volver a los escenarios, y harán una gran gira, que comenzará el 19 de febrero en la Plaza de Las Ventas de Madrid. La presentación y cita a la prensa se produjo en la Sociedad de Artistas Intérpretes o Profesionales de España. Juan, José y su primo Manuel no podían estar más emocionados. Así lo manifestaron, dejando atrás sus desavenencias: "Estamos felices, esto es nuestra vida, y la pasión por la música siempre nos ha unido; sin ella estamos muertos. Nuestros fans nos están esperando y lo vamos a dar todo", confesaron.

Este regreso coincide con el 51 aniversario de su nacimiento artístico, según contaron durante su comparecencia ante los medios, y coincidieron en que se encontraban muy bien y que tenían carrete para rato. "Nos hemos dado cuenta de las cosas que hemos hecho mal, y tenemos muy claro que la vida son tres días y hay que disfrutar todo lo que se pueda", explicaron emocionados.

Sus hermanas Toñi y Encarna, las conocidas "Azúcar Moreno", también acudieron para apoyar a los suyos. Hay que recordar que a ellas les ocurrió lo mismo: rompieron después de cosechar grandes éxitos durante años, pero lograron superar sus problemas y en la actualidad están tan unidas como si no hubiera pasado nada.