El enfado de Imanol Arias cuando le preguntan si su cuarta boda es la definitiva

Imanol Arias y Nélida Grajales han formalizado su relación tras años de noviazgo con una discreta boda celebrad en Madrid. La pareja, que ha consolidado su historia de amor lejos de los focos, apuesta por una convivencia estable y serena. Se trata del cuarto enlace matrimonial para el actor, quien ha decidido dar este paso junto a la abogada con la máxima discreción.

Para Arias, este nuevo capítulo personal supone una reivindicación de su derecho a la intimidad. Lejos de la exposición mediática de antaño, el intérprete busca disfrutar de esta etapa de madurez rodeado exclusivamente de su entorno más cercano, blindando su felicidad frente al ruido exterior.

El matrimonio regresó este lunes a su domicilio habitual tras disfrutar de una escapada romántica. Las cámaras han captado a la pareja afrontando sus primeros días de casados con gestos de complicidad, pese a la inevitable atención que despierta su figura pública.

Por su parte, Nélida se mantiene fiel a un perfil discreto. La esposa del actor ha optado por un segundo plano, transmitiendo estabilidad y apoyo sin necesidad de realizar declaraciones, reforzando la imagen de una unión sólida.

La nota discordante la ha puesto la prensa al cuestionar si esta boda sería "la definitiva". Visiblemente molesto, Arias respondió con contundencia para proteger su vida sentimental: "¿Me estás hablando en serio? ¿Tú hablas así en serio o me estás jodiendo?", zanjando las preguntas.