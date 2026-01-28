Isabel Sartorius, exnovia de Felipe VI, ingresada en una residencia sanitaria

Isabel Sartorius quedó en la memoria colectiva como el primer gran amor del rey Felipe VI, mucho antes de que iniciara su relación sentimental con Letizia Ortiz, actual reina. Pese a ello, siempre ha optado por una vida alejada de la exposición mediática, marcada por la discreción y la intimidad.

De hecho, Isabel ha celebrado su 61 cumpleaños acompañada únicamente por su círculo familiar más cercano. La conmemoración tuvo lugar en el domicilio de Nora de Liechtenstein, segunda esposa de su padre, Vicente Sartorius, aunque en la actualidad la empresaria se encuentra ingresada en una clínica sanitaria de Madrid.

Por el momento no han trascendido las causas concretas de su ingreso, si bien personas de su entorno señalan que su estado de salud, tanto físico como emocional, se vio afectado tras el fallecimiento de su marido en 2024.

La colaboradora Paloma García-Pelayo señaló en Y ahora Sonsoles que Isabel Sartorius se encuentra bien, aunque atraviesa "un proceso complicado a largo plazo, pero ella está bien". Isabel González, presentadora de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, explicó que "está muy bien cuidada y atendida". "Puede salir acompañada y tiene una red familiar muy importante que la protege y la ayuda", añadió.