El enorme disgusto de Estrella Morente contra Rosalía

Estrella Morente se siente dolida y así lo ha manifestado públicamente, a raíz de su participación junto a Silvia Pérez Cruz en el tema musical "La rumba del perdón" del último trabajo de Rosalía.

La granadina está con un gran disgusto después de ver el resultado de su colaboración, al ver que las dos artistas invitadas no pudieron mostrar sus voces de una manera reconocible. Así de claro lo confesó en el transcurso de una entrevista que concedió a Cataluña Radio. "Estoy muy disgustada porque no nos ha dejado cantar a ninguna de las dos, ni a Silvia ni a mí. Primero iba a ser un dueto, después se decidió que un trío, y al final no nos ha dejado cantar a ninguna de las dos. Yo soy muy respetuosa, y de ella no puedo decir lo mismo. Esto es una llamada de respeto, el compañerismo, y con la música no se juega. Creo que la música debe prevalecer por encima de los productores. No todo vale". Así de contundentes fueron sus palabras.

Y para concluir dijo que esperaba que sus palabras y la forma de ver las cosas, llegasen a la protagonista de esta mala experiencia. "Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro, porque más claro y honesto no se le puede hablar a nadie".

Está claro que el resultado de algo que hubiera podido ser bonito, se ha truncado, y Estrella Morente, no lo ha dejado pasar, mostrando lo mal que se siente con esta vivencia.