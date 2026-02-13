Menú
Carlos Pérez Gimeno

La emoción de Raphael tras acudir al auditorio que lleva su nombre en Boadilla del Monte

En breve el cantante comenzará una gira que también le llevará a Latinoamérica.

Raphael, muy emocionado. | Gtres

Raphael se ha mostrado muy emocionado este jueves por el homenaje que le ha rendido Boadilla del Monte, localidad en la que reside desde hace más de 5 décadas. El artista ha llegado hasta el Auditorio Municipal, bautizado con su nombre, acompañado de todos los miembros de su familia. "Me siento muy agradecido por mi vida y mi gente". Así lo ha manifestado a su llegada ante los medios antes de descubrir una placa con su nombre. El cantante también ha concedido una entrevista a su amigo, el periodista Pedro Piqueras, con el que mantiene una sólida amistad desde hace años. "Estoy muy tranquilo en este momento de mi carrera, y mi objetivo es llevar al público una nota de alegría en mis próximos conciertos".

En breve comenzará una gira que también le llevará a Latinoamérica. En el transcurso del acto, tuvo unas palabras llenas de cariño hacia su mujer y sus hijos. "Natalia es una gran señora, con ella me ha tocado la lotería, me enamoré y no ha bajado nunca ese amor". De esta manera tan emotiva describió a su esposa y madre de sus hijos.

Se descubrió una placa que lleva su nombre y estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Javier Úbeda, y a continuación firmó en el Libro de Honor de Boadilla del Monte. Antes de finalizar el acto, el cantante Pablo López, y alumnos y profesores de la Escuela de Música y Danza del municipio, interpretaron éxitos del cantante como "Escándalo" o "Yo soy aquel".

