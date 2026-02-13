Tamara Falcó desvela si volvería a perdonar una infidelidad a Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha vivido un momento incómodo durante su participación semanal en la tertulia de El Hormiguero. La hija de Isabel Preysler respondió en directo a una pregunta de Pablo Motos sobre si volvería a perdonar una infidelidad a su marido, Íñigo Onieva, tras la crisis que marcó su relación en 2022.

La conversación surgió a raíz de un debate en el programa sobre el caso de un hombre alemán que confesó haber sido infiel a su pareja apenas tres meses después de iniciar la relación. En ese contexto, el presentador quiso conocer la postura de la marquesa de Griñón, recordando implícitamente que ella ya atravesó una situación similar antes de su boda.

Tamara Falcó compartía tertulia con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo en una noche marcada por la visita de Samantha Vallejo-Nágera. Fue en medio de ese debate cuando Pablo Motos planteó la cuestión de forma directa.

Sin esquivar la cuestión, aunque entre risas, Falcó respondió con cautela: "No es una decisión que se pueda tomar a la ligera", dejando en el aire si, en la actualidad y ya casada, actuaría del mismo modo que entonces. No afirmó ni negó la posibilidad, pero insistió en que se trata de una decisión que requiere reflexión. Su intervención mantuvo la línea prudente que suele adoptar al referirse a su vida privada.

La crisis de 2022 tras el anuncio de boda

El episodio al que hacía referencia el debate se remonta a septiembre de 2022. Apenas unos días después de anunciar su boda y mostrar su anillo de compromiso en redes sociales, salió a la luz un vídeo en el que Íñigo Onieva aparecía besándose con otra mujer durante el festival de música Burning Man, celebrado en Estados Unidos semanas antes.

En un primer momento, el empresario aseguró que las imágenes correspondían a 2019. Sin embargo, terminó reconociendo que se trataba de un episodio reciente y pidió perdón públicamente.

La reacción de Tamara Falcó fue inmediata. La marquesa anunció la ruptura y expresó su postura con contundencia: "Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, si esto es verdad, aquí se acaba todo", declaró entonces. La separación se produjo de forma fulminante y ocupó durante semanas la actualidad social.

Tres meses separados y una reconciliación en Navidad

Durante los tres meses siguientes, Íñigo Onieva trató de recuperar la confianza de Tamara Falcó. Finalmente, la pareja se reencontró el 24 de diciembre en la Misa del Gallo.

Ese reencuentro marcó el inicio de la reconciliación. La marquesa decidió dar una segunda oportunidad a la relación tras un periodo de reflexión. El paso se produjo después de que el empresario reconociera su error y pidiera disculpas públicamente.

Siete meses más tarde, ambos contrajeron matrimonio en el palacio de El Rincón, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos. Desde entonces, han mantenido una imagen de estabilidad y continuidad en su vida en común.