Primeras imágenes de Tamara Gorro y Cayetano Rivera tras confirmarse su relación

Después de la confirmación de la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera Ordóñez gracias a la exclusiva de Libertad Digital, ya tenemos la primera foto de ambos juntos. La pareja ha sido fotografiada en el aeropuerto de Madrid tras el viaje que han realizado ambos a Dubái junto a un grupo de amistades cercanas, entre los que se encontraba el grupo Los Alpresa.



Ha sido Javi Hoyos quien ha publicado en Instagram esta primera foto de la pareja. Pese a los intentos de ambos por mantener la discreción mediante el uso de prendas informales para evitar ser reconocidos, en la imagen podemos ver a Tamara de espaldas a la cámara, vistiendo ropa cómoda e informal, mientras Cayetano sujeta una maleta.

"Ha sido a su vuelta de su viaje a Dubái. Un salsero les ha pillado en el aeropuerto de Madrid. Cuando vieron que podría haber prensa, se separaron", comentaba el periodista.

Se trata del mismo outfit con el que Tamara ha reaparecido en redes sociales, donde ha subido una historia donde se ha pronunciado por primera vez contando que se había acabado el viaje que siempre suele realizar coincidiendo con su cumpleaños.

"Lo primero que quiero deciros es gracias porque habéis comprendido esta desconexión. No era intencionado, iba a desconectar un poquito, pero las fotitos las quería publicar. Sin embargo, a veces, alejarse de la realidad aporta un poco de paz mental. Eso es lo que he buscado. Como siempre he hecho y seguiré haciendo, si alguien tiene que saber algo de mí, los primeros sois vosotros. Voy a volver a casa y a empezar la rutina. Os amo. Gracias", aseguraba.