Mar Flores se derrumba al recordar el infierno de su hijo Carlo: "Estaba roto por dentro"

La televisión volvió a convertirse anoche en el escenario de una catarsis familiar que llevaba décadas fraguándose en silencio y titulares de prensa rosa. Mar Flores y su hijo mayor, Carlo Costanzia, volvieron a ser los protagonistas de Decomasters donde abordaron los pasajes más oscuros de la adolescencia del joven, marcados por un acoso escolar y una salud mental que se resquebrajó bajo el peso de un apellido famoso.

Para entender las declaraciones de ayer, es necesario retroceder a la década de los 90 y principios de los 2000. Carlo creció en el epicentro de una guerra mediática y judicial entre sus padres. Esa exposición no se quedó en los quioscos; se trasladó a las aulas. Este lunes, el novio de Alejandra Rubio no dudó en señalar cómo ese entorno fue el caldo de cultivo para un calvario personal: "Yo no era un niño normal, era el hijo de la mujer que salía en todas las portadas, y eso en el colegio se pagaba con golpes y humillaciones".

Carlo Costanzia describió su etapa escolar no como un lugar de aprendizaje, sino como un campo de batalla emocional. El joven relató cómo el acoso físico y verbal lo llevó a un aislamiento profundo: "El bullying que sufrí no fue algo pasajero. Era diario. Me llamaban de todo, me pegaban en el recreo porque sabían que mi reacción iba a ser noticia. Llegué a odiar quién era y de dónde venía porque sentía que mi existencia era el problema", confesó Carlo bajo la mirada atenta de su madre.

Mar Flores, visiblemente emocionada, reconoció por primera vez la impotencia de no haber sabido detectar la magnitud del daño en aquel momento. La modelo explicó que, en su intento de protegerlo de la prensa, quizás no pudo ver que el enemigo estaba dentro de los muros del colegio.

Una adolescencia al límite

La conversación derivó hacia las consecuencias de ese acoso: una adolescencia rebelde que derivó en problemas de conducta y consumo de sustancias. Carlo fue tajante al desvincular su "mala vida" de un simple capricho de joven privilegiado. "Mis malas decisiones fueron un grito de auxilio. Cuando te dicen constantemente que no vales nada, acabas por creértelo y actúas en consecuencia", explicó.

Por su parte, Mar Flores aportó la visión de la madre que ve cómo su hijo se le escapa de las manos. Admitió que hubo momentos de desconexión total: "Fue una etapa de mucho dolor y de mucha culpa. Yo intentaba poner orden, pero él estaba roto por dentro. Verlo sufrir así y saber que parte de ese sufrimiento venía por mi fama es algo que todavía me cuesta procesar".

El punto álgido de la noche llegó cuando ambos hablaron del presente. Tras años de distanciamiento y reproches cruzados en diferentes medios, el encuentro en Decomasters parece haber sellado una tregua definitiva. Carlo reconoció que el proceso de terapia ha sido fundamental para entender que su madre también era una víctima de las circunstancias.

"He necesitado mucho tiempo para perdonar, no a ella, sino a la situación. Entendí que mi madre hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en un mundo que quería destruirnos a ambos", sentenció el joven.