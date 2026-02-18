Cristina Tárrega reacciona a las revelaciones de Rafa de 'La Unión' sobre su tórrido romance

Rafa Sánchez, vocalista del grupo La Unión, concedió una entrevista al periódico El Mundo en la que habló abiertamente de sus relaciones con mujeres en el pasado a pesar de su homosexualidad. Durante años, el cantante se forjó una imagen de galán que no era más que una tapadera, aunque según desveló al citado medio se acostó "con más de 100 mujeres". "Tuve rollos, tuve novias y creo que di un nivel sexual bastante satisfactorio (...) Hasta hace unos diez años, que ya empecé a tener sexo bueno con mis parejas, mantuve relaciones sexuales mucho más satisfactorias con mujeres que con hombres", reconoció.

En este sentido, confesó que no le fue difícil porque "ejercía de hetero a conciencia", e incluso lo trasladó a sus canciones. El tema Ella es un volcán está dedicado a Cristina Tárrega, con una letra muy tórrida que dice: Ella es un volcán. Es ardiente, siempre quiere más. Mi nena sabe bien lo que me gusta más. Se revuelve como un animal, mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella sabe mucho ya. Sabes que no me convienes. Mi mami no quiere verme con mujeres como tú. Sé lo que dice la gente pero a mí me gusta verte".

El artista desveló que estuvieron juntos "unos meses" y aquella fue una de sus últimas relaciones con mujeres. "Nos conocimos en un concierto en Valencia y llevaba un traje de gitana de Montesinos que era cuero y los lunares eran agujeros. Un escándalo. Salimos, me paseó por toda la costa y nos lo pasamos muy bien. Ya que tenía que ser hetero, al menos con buen gusto aunque, no te voy a mentir, he toreado en muchas plazas y no todas eran top models", bromeó, aunque "la mayoría de veces con las mujeres era aquí te pillo, aquí te mato".

La reacción de Cristina Tárrega

La colaboradora de Telecinco abordó este tema en el programa Vamos a ver y se mostró visiblemente molesta, ya que es algo que solo había contado "en privado". "Rafa lo cuenta en su momento y fue él el que desveló el volcán. Es verdad que la canción no me hizo gracia. Yo le conocí cuando estaba en la Cadena Ser, en Valencia", recordó.

Tárrega hubiera preferido no hablar de ello, aunque no le guarda rencor al cantante. "No me gusta hablar del tema y a día de hoy igual es una canción un poco machista, pero no me molesta que hable porque Rafa es un tío al que adoro. Es verdad que igual ahora a mi marido o a mi hijo esto no les hace gracia", explicó Cristina, casada con Mami Quevedo desde 1999 y con el que tiene un hijo en común, Marco.