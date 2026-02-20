Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "No caben dos estrellas en una familia"

Donald Trump vuelve a hacer lo que mejor se le da: llamar la atención. Esta vez no ha sido por un mitin ni por una salida de tono política, sino por presumir —y mucho— del inesperado protagonismo cinematográfico de su esposa, Melania Trump. El documental Melania se ha convertido en el último motivo de orgullo del presidente y en una nueva pieza del fenómeno mediático que acompaña al regreso de los Trump a la Casa Blanca.

Durante un acto celebrado en Washington, el mandatario no pudo resistirse a sacar pecho ante los asistentes. "Ahora mismo tiene una película muy exitosa. Es una gran estrella de cine, y siempre digo que es un problema, porque no hay sitio en una familia para dos estrellas", bromeó, provocando risas y aplausos.

La apuesta de Amazon

La cinta, dirigida por Brett Ratner y producida por Amazon MGM Studios, se adentra en los veinte días previos a la segunda investidura presidencial. Su estreno, el pasado 30 de enero, llegó acompañado de una campaña promocional poco habitual para un documental. Amazon desembolsó alrededor de 40 millones de dólares por los derechos y otros 35 millones en marketing.

El arranque fue llamativo: más de siete millones de dólares en su primera semana, el mejor debut para un documental en la última década según la prensa especializada. El acumulado global ronda ya los 16 millones, aunque el entusiasmo inicial se ha ido moderando con el paso de las semanas y la recaudación sufrió una caída notable en su segundo fin de semana. Aun así, Trump insiste en que las salas "están llenas", con especial protagonismo de un público femenino que, según él, repite experiencia.

El público manda

Los datos de taquilla ayudan a entender el fenómeno. El 72 % de los espectadores han sido mujeres y más del 80 % supera los 45 años, un perfil muy concreto que ha sostenido el recorrido del documental. Esta fidelidad contrasta con el juicio de la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, Melania apenas alcanza un 11 % de aprobación entre los expertos, frente a un sorprendente 98 % del público. La brecha es la mayor registrada en la historia de la plataforma y ha despertado sospechas sobre una posible manipulación de las valoraciones.

Ante los rumores, la empresa matriz de Rotten Tomatoes ha asegurado que se trata de reseñas verificadas de usuarios que compraron entrada para ver la película en cines. El debate ha llegado incluso a la televisión estadounidense, donde figuras como Jimmy Kimmel han deslizado que el proyecto podría ser una maniobra de Amazon para congraciarse con la nueva Administración. Desde el entorno de Trump y desde el estudio lo niegan y defienden que el estreno en salas responde a una estrategia puramente comercial.

Lo que viene después

El recorrido de Melania no termina en la gran pantalla. Tras su paso por los cines, la película se incorporará al catálogo de Prime Video, aunque todavía no hay fecha oficial. Además, durante la premiere celebrada en el Kennedy Center, la propia Melania adelantó que el proyecto tendrá continuidad en forma de docuserie, con escenas inéditas y material que no llegó al montaje final.

En España, el documental ha tenido una acogida desigual, funcionando mejor en circuitos específicos que en los grandes multicines. Pero, más allá de cifras y polémicas, el objetivo parece cumplido: Melania Trump ha dejado de ser un personaje secundario para ocupar el centro del escaparate mediático. Y su marido, encantado, no pierde ocasión de recordarlo, aunque eso implique admitir —en tono de broma— que en casa ya no cabe una estrella más.