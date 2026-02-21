Kiko Rivera, el gran ausente en el cumpleaños de su hija

Irene Rosales celebró el cumpleaños de su hija Carlota, hace unos días, y estuvo acompañada por su novio Guillermo. Casualmente, ese mismo día, Kiko Rivera cumplía 42 años y fue el gran ausente en el parque de bolas donde la niña disfrutó con sus amigos.

Todo parecía ir bien entre Kiko Rivera e Irene Rosales después de tomar la decisión el pasado verano de separarse. De hecho, Kiko y Guillermo, el actual novio de Irene, en una ocasión en la que coincidieron con ella, se fundieron en un abrazo al despedirse. Parece ser que la situación ha cambiado sobre todo desde que, en la vida de Kiko Rivera, apareció su actual novia, Lola, a la que se le ha podido ver con las niñas, manteniendo una buena relación.

La pequeña, que ha cumplido 8 años, ha tenido dos celebraciones: la organizada por su padre en su casa y la de su madre. A Irene Rosales y Kiko Rivera ya no se les ha vuelto a ver juntos y todo apunta que la relación en la actualidad es inexistente.