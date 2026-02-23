Rodolfo Sancho niega estar amenazado y explica por qué no visita a su hijo en Tailandia

Daniel Sancho se encuentra en la prisión de Surat Thani (Tailandia) a la espera de conocer la decisión de la Justicia tailandesa sobre el recurso presentado por sus abogados después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Su madre Silvia Bronchalo dio un importante paso al frente y concedió su primera entrevista de televisión en ¡De Viernes! para sincerarse sobre el crimen y ganar dinero dadas las complicadas condiciones en las que vive.

Al mismo tiempo que Silvia reveló que planea regresar pronto a Tailandia para poder ver a su hijo, se conoce que Rodolfo Sancho llevaría más de año y medio sin visitar a Daniel, poco después de que su hijo fuera condenado a pasar el resto de su vida en prisión.

Ante las especulaciones acerca de los motivos por los que no ha ido a prisión a ver al joven desde el verano de 2024, el protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' ha roto su silencio en 'Fiesta' para aclarar en conversación telefónica que si no ha vuelto a Tailandia es simplemente porque sus compromisos profesionales no se lo han permitido.

"El único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra", sentenció rotundo, dejando claro que "no hay ningún problema añadido". Tampoco hay nada de cierto en los rumores que apuntan a que Silvia y él estarían amenazados a causa de una supuesta deuda que habrían contraída en el país asiático. "Tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y, por supuesto, en el bienestar de Daniel", expresó, dejando claro que apoyar a su hijo continúa siendo su prioridad.