Acusan de agresión a Gloria Camila: "Me empujó y me arañó el brazo"

Un altercado empaña la celebración del 30 cumpleaños de Gloria Camila Ortega, después de que varias jóvenes denunciaran una presunta actitud agresiva por parte de la colaboradora de televisión y su entorno durante la fiesta temática celebrada esta semana en un exclusivo local de Madrid. Lo que comenzó como una velada de época inspirada en los años 20, con invitados de renombre y reconciliaciones familiares, terminó convirtiéndose en un cruce de acusaciones sobre lo sucedido en las inmediaciones del evento.

Según los testimonios recogidos por diversos medios de comunicación y programas de televisión como Fiesta de Telecinco, el conflicto se originó cuando un grupo de chicas, que aparentemente no figuraban en la lista de invitados, intentó acceder o permanecer en la zona reservada para la celebración. Los testigos presenciales y las supuestas víctimas sostienen que, tras ser detectadas, se produjo un enfrentamiento verbal que escaló rápidamente. Según relatan las jóvenes implicadas, la situación derivó en empujones y una actitud intimidatoria por parte de la propia Gloria Camila. "Me empujó y me arañó el brazo", asegura una de ellas.

La hija de José Ortega Cano, sin embargo, ha negado categóricamente haber llegado a las manos y ha ofrecido su propia versión de los hechos para frenar la polémica. "Había unas chicas que se colaron en la fiesta, que no conocía absolutamente de nada", explicó la influencer al ser abordada por los reporteros de Europa Press. Según su relato, el problema no fue la falta de invitación, sino el comportamiento de estas personas: "Empezaron a faltar al respeto, a insultar a mis amigos y a grabar de malas formas. Yo simplemente me acerqué para decirles que no podían estar allí y que por favor se marcharan. Se lo dije al encargado de seguridad y punto".

A pesar de estas declaraciones, la controversia ha cobrado mayor gravedad tras conocerse que el altercado no se limitó al interior del local. Fuentes de varios programas de Telecinco han revelado que, tras el primer encontronazo, se produjo una segunda disputa a la salida de la discoteca que habría requerido intervención policial. "La Policía se ha personado en el hospital para tomarles declaración", afirmaron desde el espacio televisivo, sugiriendo que algunos de los implicados —entre los que se menciona también al entorno familiar de Gloria Camila— podrían haber resultado heridos o haber presentado una denuncia formal por lesiones.

El entorno de la joven insiste en que ella fue la víctima de una provocación orquestada por personas que buscaban notoriedad a costa de su imagen pública. No obstante, las versiones contradictorias siguen alimentando los debates en los platós, donde se cuestiona si la reacción de la cumpleañera fue proporcionada o si, por el contrario, perdió los nervios ante la presencia de desconocidos en su evento privado. Por el momento, la investigación sobre lo ocurrido a las puertas del establecimiento sigue su curso, mientras Gloria Camila intenta retomar la normalidad tras una celebración que, lejos de ser el recuerdo idílico que planeaba, ha terminado bajo el foco de la sospecha judicial.

"Yo no soy una persona violenta"

Gloria Camila Ortega reapareció ayer en el programa El tiempo justo, donde decidió abordar la polémica de manera frontal y visiblemente afectada por la repercusión del incidente. Durante su intervención en el plató, la hija del diestro José Ortega Cano quiso matizar lo ocurrido, desmintiendo que existiera una agresión física por su parte y denunciando una campaña de desprestigio. Según sus propias palabras en el programa: "Se está vendiendo una imagen de mí que no se corresponde con la realidad. Yo no soy una persona violenta. Lo único que hice fue defender mi privacidad y la de mis invitados en un día que era especial para mí. Me sentí invadida y acosada en mi propia fiesta".

Gloria Camila detalló que el grupo de jóvenes no solo se habría "colado" en el evento, sino que mantuvieron una actitud provocadora durante horas con el fin de obtener material gráfico para venderlo o publicarlo en redes. "Lo que nadie cuenta es que estuvimos aguantando desplantes y burlas mucho antes de que yo explotara. Les pedí por favor que se fueran más de cinco veces antes de llamar a seguridad", sentenció ante los colaboradores de El tiempo justo.

Respecto a la presunta denuncia y la intervención policial, la influencer se mostró tajante: "Si hay una denuncia, que siga su curso legal, porque yo tengo pruebas y testigos de que no puse una mano encima a nadie. Estoy cansada de que siempre se me ponga en la diana por mi apellido".