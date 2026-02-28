De Ana Mena a Eva González: talento y diseño andaluz en la entrega de las Medallas de Andalucía
El Teatro de la Maestranza de Sevilla se ha convertido este 28 de febrero en el gran punto de encuentro del talento andaluz con la entrega de las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijos Predilectos, uno de los actos institucionales más esperados del año en la comunidad. Más allá del protocolo, la cita ha reunido a muchas de las caras más reconocibles de la cultura, la comunicación y el toreo, que han posado a su llegada al teatro antes de vivir una jornada especialmente emocionante desde el patio de butacas.
Paz Vega
Entre las más aplaudidas, Paz Vega, Eva González y Ana Mena, que han aportado tres maneras distintas de entender el éxito hecho en Andalucía. La actriz sevillana, consolidada como uno de los grandes nombres del cine español, ha llegado acompañada por su hija, Ava Salazar, con la serenidad de quien está acostumbrada a los focos, pero sin disimular la ilusión de recibir un reconocimiento en su tierra.
Eva González
La exmujer de Cayetano Rivera, muy ligada a su comunidad tanto en lo personal como en lo profesional, ha ejercido una vez más de perfecta anfitriona, cercana con la prensa y cariñosa con el público.
Ana Mena
La novia de Óscar Casas, por su parte, ha puesto la nota generacional y pop a la jornada, consolidada ya como una de las artistas andaluzas con mayor proyección internacional.
Sandra Golpe
La representación periodística ha tenido nombre propio: Sandra Golpe e Isabel Jiménez han llegado al Maestranza como ejemplo del peso que el talento andaluz tiene en los informativos nacionales. Golpe, Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras, atraviesa un momento especialmente dulce como rostro de referencia de Antena 3
Isabel Jiménez
La periodista y amiga de Sara Carbonero llegó con un elegante dos piezas.
Isabel Rábago
También se ha dejado ver Isabel Rábago, sumándose a una mañana en la que la crónica social y la actualidad institucional han ido de la mano.
José Mercé junto a su mujer
El mundo del flamenco y la tradición taurina también ha tenido un peso destacado en la ceremonia. José Mercé, Hijo Predilecto y Medalla de Andalucía, ha vuelto a demostrar por qué su voz es una de las grandes banderas culturales de la comunidad
Toñi Moreno
Entre los asistentes tampoco han faltado nombres tan queridos para el público como Manuel Carrasco, María del Monte, Toñi Moreno o la periodista Mercedes García.
El cantante Falete.