De Ana Mena a Eva González: talento y diseño andaluz en la entrega de las Medallas de Andalucía

1 / 9

Paz Vega

Entre las más aplaudidas, Paz Vega, Eva González y Ana Mena, que han aportado tres maneras distintas de entender el éxito hecho en Andalucía. La actriz sevillana, consolidada como uno de los grandes nombres del cine español, ha llegado acompañada por su hija, Ava Salazar, con la serenidad de quien está acostumbrada a los focos, pero sin disimular la ilusión de recibir un reconocimiento en su tierra.