Zendaya acalla los rumores de embarazo en París tras conocerse su boda con Tom Holland

Zendaya reapareció este martes en París para acudir al desfile de Otoño/Invierno 2026 de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora. La expectación era máxima, ya que hace poco más de una semana salió a la luz que está casada con su novio, el actor Tom Holland, un dato que se desconocía por completo a pesar de que llevaban tiempo comprometidos.

El encargado de dar la feliz noticia fue el estilista de la actriz, Law Roach, que al ser preguntado por la boda durante los premios Actor Awards espetó entre risas: "La boda ya ha sucedido. Os lo habéis perdido". Lejos de que semejante revelación supusiera un problema para Zendaya, los dos han aparecido juntos en el desfile en París, demostrando que tanto su relación profesional como personal sigue intacta.

Quizá tirando de sentido del humor, la intérprete de Euphoria vistió de blanco en su reaparición con un conjunto compuesto por camisa blanca estructurada de manga larga con cuello alto y una falda blanca de gran volumen con efecto globo y largo asimétrico, más corta en la parte delantera y más larga en la trasera. Un cinturón negro ancho de cuero marcaba la cintura para crear un contraste fuerte con el blanco del conjunto y, como calzado, unos salones negros a juego que estilizaban la impresionante figura de Zendaya.

Al tratarse de un evento relacionado con trabajo en el que el look es clave, la actriz se dejó en casa cualquier anillo que tenga que ver con su relación con Tom Holland. Además, tumbó los rumores que circulan desde hace tiempo y que habían ganado peso tras conocerse su boda: los de embarazo. En las últimas fotografías tomadas por paparazzi junto a su pareja, Zendaya lucía ropa ancha y una cara ligeramente redondeada, lo que para muchos era muestra de que estaba esperando su primer hijo.

La relación entre Zendaya y Tom Holland comenzó mientras rodaban juntos la película Spider‑Man: Homecoming, donde interpretaron a Mary Jane y Peter Parker. Durante años fueron amigos cercanos y siempre negaron los rumores de romance, pero el flechazo fue inevitable. En 2021 se confirmó públicamente su relación cuando fueron fotografiados juntos y, desde entonces, han mantenido una relación bastante discreta y privada, apoyándose mutuamente en sus carreras y apareciendo juntos ocasionalmente en eventos y proyectos relacionados con sus respectivos trabajos.