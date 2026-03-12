Sheila Devil reaparece junto a Lourdes Ornelas en pleno proceso de desintoxicación

La actualidad en torno a la figura de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, sigue generando titulares debido a su estado de salud. Tras ingresar voluntariamente en una clínica de desintoxicación, parece que mejora cada día, al menos eso muestra la fotografía que ha publicado la heredera del mítico cantante en la que aparece acompañada de su madre pasando el rato juntas en el interior de la residencia de Torrelodones.

Esta fotografía resulta especialmente relevante dado el historial reciente de distanciamiento y los reiterados intentos de intervención por parte de su entorno más cercano. Durante los últimos meses, Sheila ha utilizado sus redes sociales para documentar su transición de género y un estilo de vida que ha disparado las alarmas tanto entre sus seguidores como en los medios de comunicación.

Ornelas ha manifestado en múltiples ocasiones su desesperación ante la imposibilidad de reconducir la situación clínica y personal de su hija. Al tratarse de una persona mayor de edad sobre la que no pesa ninguna orden de incapacitación legal, las autoridades tienen un margen de maniobra muy limitado. La mexicana ha denunciado públicamente que ciertas amistades se aprovechan del estado de vulnerabilidad de su hija para instalarse en la mansión que herederó y fomentar hábitos nocivos, dificultando cualquier intento de recuperación.

El legado patrimonial de Camilo Sesto, valorado en varios millones de euros y que incluye derechos de autor, propiedades y cuentas bancarias, se ha convertido en un arma de doble filo para su única descendiente. Pese a los desencuentros y a las barreras legales, la instantánea junto a su madre sugiere que no se han roto por completo los vínculos familiares.