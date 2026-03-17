Las redes se ceban con Priyanka Chopra por no seguirle la corriente a Javier Bardem en los Oscar

Javier Bardem dio la nota el pasado domingo en la ceremonia de los premios Oscar haciendo un alegato a favor de una "Palestina libre" y pronunciando el famoso lema 'No a la guerra', siendo el primer presentador de la noche en pronunciarse abiertamente sobre el conflicto en Oriente Medio.

Bardem soltó sus proclamas cuando presentó el premio a la 'Mejor película internacional' junto a la actriz india Priyanka Chopra. El actor llevaba en su solapa la misma pegatina que usó en 2003 por la guerra de Irak y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

En el momento, el intérprete de Fórmula 1 desató los aplausos y vítores de parte del Teatro Dolby, mientras que su compañera decidió guardar silencio con media sonrisa en la cara, dejando el mensaje político a Bardem. Esta reacción sutil y educada de apenas unos segundos acabó convirtiéndose en uno de los temas de conversación de la noche, con permiso del cine, y no para bien.

Mientras que Bardem recibió halagos y críticas a partes iguales, Chopra se llevó la peor parte de manera injusta. Las redes sociales diseccionaron la reacción de la mujer de Nick Jonas porque a pesar de asentir de manera sutil dejando libertad a su compañero, su silencio también ha sido motivo de crítica. Algunos cuestionaron su reacción y otros recordaron su larga trayectoria con Unicef, organización desde 2006 y de la que es embajadora de buena voluntad global desde 2016.

Meanwhile look at the expressions of our Daal Gadot next to him pic.twitter.com/96Wemu5yDj — রাজ শেখর (@DiscourseDancer) March 16, 2026

El momento incluso le valió el mote de Daal Gadot, un nombre que recuerda su origen indio y hace referencia a la actriz israelí Gal Gadot, también muy criticada y machacada en redes por su firme defensa de su país. Su última imagen en Instagram, un recuerdo de su presencia en los premios, se llenó de banderas de Palestina e insultos racistas.