El pañuelo palestino de Javier Bardem y otros estilismos de la alfombra roja de los Premios Emmy

Javier Bardem, que recientemente llamó "nazi" al ejército israelí, estaba nominado como mejor actor de reparto por la antología 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez', y montó el circo ante la prensa y en la alfombra roja con la kufiya para denunciar "el genocidio de Israel en Gaza" y reivindicar un bloqueo comercial y diplomático hacia ese país, según afirmó a su llegada al teatro Peacock.