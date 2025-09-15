El pañuelo palestino de Javier Bardem y otros estilismos de la alfombra roja de los Premios Emmy
La 77 edición de los premios Emmy, que lideró la comedia 'The Studio' con 13 galardones, ofreció una alfombra roja que aunó moda y política, con el pañuelo palestino de Javier Bardem y el top de pedrería de Jenna Ortega como algunos de sus principales protagonistas.
Javier Bardem, que recientemente llamó "nazi" al ejército israelí, estaba nominado como mejor actor de reparto por la antología 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez', y montó el circo ante la prensa y en la alfombra roja con la kufiya para denunciar "el genocidio de Israel en Gaza" y reivindicar un bloqueo comercial y diplomático hacia ese país, según afirmó a su llegada al teatro Peacock.
Sydney Sweeney sigue siendo la actriz de moda y la más deseada a pesar de que el movimiento woke trate de hundir su carrera. La actriz eligió el color rojo, uno de los más populares de noche, y lució espléndida con un vestido de seda de Óscar de la Renta.
Selena Gomez, muy elegante con un diseño rojo de Louis Vuitton, acudió acompañada de su prometido, el productor musical Benny Blanco.
Jenna Ortega continúa muy comprometida con su papel de Miércoles Addams. Entregó junto a Catherine Zeta-Jones el Emmy a mejor actriz secundaria en una serie de drama (Katherine LaNasa por 'The Pitt') y sorprendió con un top de pedrería diseñado por Sarah Burton para Givenchy, que combinó con una falda negra de cintura baja.
De corte más clásico fue Carrie Coon, nominada a mejor actriz de reparto en una serie de drama por 'The White Lotus' y que eligió un Chanel palabra de honor.
El mismo escote que llevó Scarlett Johansson, en su caso un Prada en color mantequilla, la tonalidad de la temporada.
Chanel fue igualmente la casa elegida por Michelle Williams, nominada a mejor actriz en una serie limitada por 'Dying for Sex', y que escogió un vestido vaporoso en rosa pálido.
Hunter Schaffer se decantó por el magenta con un vestido de cuello halter de Alexander McQueen.
En ese mismo color, con pinceladas de azul, acudió Leighton Meester, que pisó la alfombra roja para acompañar a su marido, Adam Brody, nominado a mejor actor en una serie de comedia por 'Nadie quiere esto'.
La compañera de reparto de este último, Kristen Bell, nominada igualmente por esa serie, se estrenó como aspirante en los Emmy con un Armani Privé de espalda descubierta.
Cate Blanchett, nominada a mejor actriz en una serie limitada por 'Disclaimer', eligió un traje de terciopelo de ese mismo diseñador.
Pedro Pascal, que aspiraba al premio a mejor actor en una serie de drama por 'The Last of Us', galardón que recayó en Noah Wyle ('The Pitt'), se inclinó por el blanco con un diseño de Celine,
Katherine LaNasa, ganadora del Emmy a Mejor actriz secundaria en drama por ‘The Pitt’, con un diseño customizado de Jason Wu.