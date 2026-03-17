Sonsoles Ónega se rompe al descubrir el último mensaje que recibió de Gemma Cuervo

La televisión española se ha teñido de luto tras el fallecimiento de Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas y respetadas de la escena nacional, quien murió este sábado en Madrid a los 91 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía. Sin embargo, ha sido en el plató de Y Ahora Sonsoles donde la emoción ha alcanzado su punto álgido al revelarse un mensaje que la actriz dejó preparado poco antes de morir.

Sonsoles Ónega, visiblemente afectada, ha dedicado gran parte de su última emisión a honrar la memoria de la inolvidable Vicenta de Aquí No Hay Quien Viva. El momento más impactante se produjo cuando Jorge Anegón, gestor de las redes sociales de la actriz y amigo personal, acudió al programa para transmitir un recado que Gemma le pidió expresamente que le hiciera llegar a la presentadora.

El mensaje, enviado apenas una semana antes del deceso de la actriz, cobró un significado especial dado que Sonsoles Ónega también atraviesa el duelo por la reciente muerte de su padre, el periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado 3 de marzo. Según relató Anegón, Gemma Cuervo quiso consolar a la presentadora con una reflexión profunda sobre la figura de su progenitor: "Sonsoles, lo más bonito que tenía tu papi era la mirada; cómo veía la vida y cómo lo transmitía en sus escritos y en sus palabras. En cómo él luchó porque existiese un ministerio para los mayores".

Estas palabras provocaron que la periodista tuviera que interrumpir el programa, incapaz de contener el llanto. "Me he quedado sin aire", confesó Ónega tras unos minutos de silencio. "Es que gentes como Gemma Cuervo, que han hecho tanto y que son tan mayores, tienen esa capacidad de ver lo que los demás no vemos. Que ella se acordara de mi padre en sus últimos días es algo que no voy a olvidar nunca".

La reflexión final: "La vida es un escenario"

Durante la emisión, se destacó la extraordinaria conexión que Cuervo mantuvo con el público hasta el final, gracias a su éxito en las redes sociales. Sonsoles Ónega recordó el último contacto privado que tuvo con ella, un texto que la actriz le envió y que hoy se lee como un testamento vital de la intérprete: "Ella me decía en su último mensaje que la vida es un escenario donde lo único que realmente importa es cuánto amor dejas al bajar el telón. Y ella ha dejado un rastro de amor inmenso", afirmó la presentadora ante una mesa de colaboradores conmovida.

Jorge Anegón añadió detalles sobre la entereza de la actriz en sus últimas horas: "Incluso en los días en los que estaba muy malita, ella quería seguir aprendiéndose textos, quería seguir comunicando. Tenía una rapidez asombrosa para acariciar las heridas de los demás sin ser intrusiva".

Un legado inabarcable

La noticia del fallecimiento de Gemma Cuervo ha provocado una cascada de reacciones en el mundo de la cultura y la política. Desde el comunicado de sus hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, hasta las condolencias de sus compañeros de reparto en La que se avecina, todos coinciden en señalar la pérdida de una "forma de entender la interpretación" que ya no existe.

Sonsoles Ónega cerró el bloque informativo con una promesa de mantener viva la memoria de la actriz, a quien definió como "una mujer pionera que nos enseñó que la bondad es la herramienta más poderosa de la comunicación". La capilla ardiente, instalada en el Tanatorio de la Paz, ha sido un desfile constante de personalidades que han querido dar el último adiós a la gran dama del teatro español.