Stephanie Cayo se pronuncia sobre su romance con Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz vuelve a acaparar titulares, esta vez por un nuevo capítulo en su vida sentimental. Tras su reciente ruptura con Candela Márquez, el artista habría encontrado de nuevo la ilusión junto a la actriz peruana Stephanie Cayo.

La chispa entre ambos salió a la luz después de que fueran captados en actitud muy cariñosa durante un concierto en la ciudad de Guayaquil. Las imágenes, en las que aparecen besándose, no tardaron en difundirse en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios.

Ante la repercusión, Cayo ha decidido pronunciarse por primera vez y lo ha hecho con cautela. En una entrevista, la actriz aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad y felicidad, aunque dejó claro que prefiere proteger esta nueva etapa personal. Según explicó, considera fundamental mantener cierta discreción para preservar lo que está empezando.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la diferencia de edad entre ambos, de dos décadas. Sin embargo, la actriz restó importancia a este hecho y defendió su postura de vivir la relación con calma y sin exposición excesiva. Su experiencia en relaciones largas, según confesó, le ha enseñado a dar tiempo y espacio a los vínculos para que evolucionen de forma natural.

En este contexto, Cayo también recordó su pasado sentimental, incluyendo su relación con Maxi Iglesias, subrayando que las relaciones dentro del mundo del espectáculo requieren un cuidado especial.

Por su parte, Alejandro Sanz no ha hecho declaraciones públicas sobre este posible romance. Quien sí ha sido preguntada al respecto es su expareja, Candela Márquez, que recientemente reapareció en un evento cinematográfico. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre la nueva relación del cantante, su actitud relajada y sonriente no pasó desapercibida.