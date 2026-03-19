Kevin Spacey pone fin a su calvario judicial con un acuerdo con los demandantes

El actor Kevin Spacey ha puesto fin a su batalla legal en el Reino Unido tras llegar a un acuerdo extrajudicial con los tres varones que le reclamaban responsabilidades por presuntas agresiones sexuales ante la justicia londinense. El proceso civil iba a culminar en un juicio que estaba programado para el próximo mes de octubre en el Tribunal Superior de Londres, pero ha quedado suspendido definitivamente después de que las partes notificaran a la corte la existencia de este pacto.

Con este movimiento legal, el dos veces ganador del Óscar archiva de forma definitiva unas acusaciones referidas al periodo comprendido entre los años 2000 y 2013. El intérprete, que en todo momento ha negado los hechos, cierra un largo litigio sobre su carrera. Cabe recordar que el estadounidense ya fue absuelto de nueve delitos de esta misma índole por un tribunal británico en el año 2023.

Según los detalles que han trascendido a la opinión pública, uno de los presuntos afectados argumentó que Spacey le había atacado "deliberadamente" hasta en una docena de ocasiones entre los años 2000 y 2005. Otro de los implicados alegó haber sufrido graves daños psíquicos y pérdidas económicas a raíz de un incidente ocurrido en 2008. Este último varón ya había iniciado acciones legales en 2022, si bien su demanda quedó en suspenso cuando se presentaron cargos penales contra el protagonista de House of Cards.

El tercer demandante es Ruari Cannon, quien en su momento decidió renunciar a su derecho al anonimato y participó en la miniserie documental Kevin Spacey: Al Descubierto. Cannon formó parte de una adaptación de la obra de Tennessee Williams en el reputado teatro Old Vic, institución en la que el actor ejerció como director artístico entre 2004 y 2013. Su testimonio señalaba al intérprete por realizar tocamientos no consentidos durante una fiesta, afirmación que Spacey tildó de "ridícula". Semanas atrás, se reveló que Cannon ya había sellado un acuerdo con el propio recinto escénico.

El historial de acusaciones contra el afamado actor de Hollywood ha estado en el centro del debate público desde hace años. "Cada vez que se me ha dado tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones no han resistido el escrutinio y he sido absuelto", llegó a exponer Spacey a través de su cuenta de X tras el estreno del polémico documental a principios de este año 2024. Pese a que el actor ha admitido en alguna ocasión ser "demasiado tocón", siempre ha rechazado haber propasado los límites.

Las repercusiones en su ámbito laboral fueron muy importantes en su día. Tras la aparición de los primeros testimonios en 2017, fue despedido de manera inmediata de la serie que protagonizaba. Durante el juicio reciente relacionado con dicho despido, Spacey negó de manera contundente haber sido diagnosticado con una supuesta conducta sexual compulsiva. Sumado a sus victorias legales en el Reino Unido, un jurado de Nueva York también falló a su favor en 2022, cuando lo absolvió de una demanda interpuesta por el actor Anthony Rapp.