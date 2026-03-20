Alejandra Rubio dejará de jugar al despiste sobre si amplía la familia en 'De Viernes'

Mette-Marit de Noruega ha concedido una entrevista a la televisión pública noruega NRK que se emite hoy, según la prensa.

Una entrevista que ha dejado titulares muy destacados, sobre todo que la princesa afirma que se siente "manipulada y engañada por **Jeffrey Epstein**", incluso afirma que "ojalá no le hubiera conocido nunca" y que ella no tiene la culpa de lo que hizo el pederasta. A la pregunta de por qué tanto retraso en las explicaciones, dice: "Hemos atravesado una situación muy difícil en las últimas semanas y para nosotros la prioridad ha sido nuestra familia", recordando el momento complicado de Marius y su salud.

Como ha afirmado el director de Es la Mañana de Federico, el problema de fondo es que han empezado a mentir y en lo de **Jeffrey Epstein** han mentido siempre. "Y creo que han vuelto a mentir porque hemos visto los correos y las fechas, y es mentira".

Mette-Marit ha contado que fue a Palm Beach gracias a un amigo y su estancia en la casa es un episodio que la atormenta: "Es una de las cosas que más tiempo me ha llevado procesar desde que se conocieron los graves abusos en 2019. El hecho de haber estado allí y, sobre todo, sentirme culpable por las víctimas", ha dicho casi llorando. También reconoce que:

"**Jeffrey Epstein** se comportó conmigo de una manera que no me gustó. No puedo ocultarlo. Cuando llegó el último día de nuestra estancia en Palm Beach, me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a casa de Haakon. Decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese". En ese momento habla Haakon: "Recuerdo la conversación. Fue una situación en la que se vio envuelta que la hizo sentir insegura y ya no quería estar allí. Y lo que probablemente también te hizo pensar que a esta persona no le caigo bien".

Alejandra Rubio se sienta esta noche en De Viernes en su primera entrevista en televisión. ¿Hablará de aumentar la familia? ¿Criticará después que se metan con ella por su vida privada?

Después de mucho negociar con televisiones y revistas, entre ellas Hola, finalmente Alejandra Rubio ha llegado a un acuerdo con Telecinco y esta noche la veremos en su primera entrevista televisada, donde se sentará ante el equipo de entrevistadores, entre los que figura su madre, Terelu. Todo apunta a que Alejandra va a televisión a contar que aumenta la familia. La noticia de su embarazo fue publicada hace un mes por Chic, el 31 de enero, pero ella envió un correo electrónico en el que obligó a nuestro periódico a eliminarla.

Según El Tiempo Justo, Kiko Rivera y su tío Agustín Pantoja han hablado por teléfono por primera vez en años. Ha sido Kike Calleja quien afirma que Kiko le pidió perdón. "Se han dado cuenta de que los dos estaban deseando hablar el uno con el otro, los dos se han echado en falta y a partir de ahora se inicia una nueva vida para los dos".