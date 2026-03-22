Susan Sarandon y sus amores alternativos, tras confesarse bisexual

Susan Sarandon tiene una interesante vida personal. Ha sido pródiga en amores de todo tipo. No vaciló hace cuatro años en declararse bisexual en un "late show" de gran audiencia televisiva en los Estados Unidos.

Tuvo a su primera hija con gran riesgo de su vida

Susan Abigail Sarandon, de soltera apellidada Tomalin, nació en Nueva York hace setenta y nueve años, hija de un productor de televisión especializado en anuncios publicitarios y de una madre siciliana. La primogénita de un matrimonio católico y tradicional, que fue educada en un colegio de monjas. Ya desde sus primeros años juveniles destacó por su independencia en sus estudios universitarios, cuando cursaba Arte Dramático, pagándose ella misma los gastos de esa carrera trabajando de peluquera y limpiando apartamentos. Se escapaba de algunas clases para participar en marchas contra la guerra de Vietnam y en favor de los derechos civiles de las mujeres.

Por entonces, segunda mitad de la década de los 60 conoció a Chris Sarandon (de quien tomaría su apellido artístico) casándose en 1968, instalándose en un apartamento neoyorquino donde soñaban con alcanzar algún día la gloria artística. Fueron a un casting de la película "Joey" y a quien eligieron fue a ella, para sorpresa de la pareja, sobre todo él, excluido de las pruebas.

El año 1974 tuvo el primero de sus grandes papeles en "Primera Plana" cuando todavía era casi una novata en la pantalla, entre dos veteranos consagrados, Jack Lemmon y Walter Matthau. Al año siguiente tomó parte en el rodaje de una comedia musical llevada a la pantalla, "The Rocky Horror Picture Show", mezcla de rock and roll, ciencia-ficción, terror y diversión a pierna suelta.

La nominaron al Óscar por su papel de Sally en "Atlantic City". Y en 1983 rodó "El ansia" junto a David Bowie y Catherine Deneuve, con quien mantuvo una secuencia lésbica. Por si no se atrevía, alguien del equipo de producción le alargó una copa de licor "para entrar en situación", momento en el que Susan Sarandon sacó su fuerte carácter diciendo lo que sigue: "No hace falta estar borracha para querer acostarse con la Deneuve".

Por entonces ya se conocían los ardientes amores de Susan con Sean Penn, David Bowie y Christopher Walken.

Su ginecólogo le advirtió sobre la imposibilidad de ser madre, a causa de su endometriosis, consistente en cuando el tejido uterino crece fuera del útero. Se relacionó luego con el director Franco Amurri con quien, a los treinta y siete años, se quedó embarazada y tuvo a su hija Eva, a pesar de que le advertían que podía poner en juego su vida. Contando la niña tres años es cuando Susan Sarandon comenzó su convivencia con Tim Robins, de tanta trascendencia en su vida íntima

23 años de amor junto a Tim Robins

Una de las parejas más estables de Hollywood fue la que formaron Susan Sarandon y Tim Robins, doce años menor que ella. Se habían conocido rodando en 1988 una película, "La bella y el campeón". Pero nunca se casaron. La actriz abominaba del matrimonio después de su primera experiencia. Y así lo ha mantenido hasta el presente.

Tim había querido ser actor desde su adolescencia, impulsado por su madre, la actriz Mary Bledsoe. También él percibió ese impulso de su padre, que practicaba la música folk. El caso es que ambos se complementaban muy bien. Ella, por su carácter, daba la impresión de llevar casi la mayor parte de las riendas de la pareja. El matrimonio, ya decíamos, le daba miedo, según hizo público. Fue Susan muy valiente porque desafiando los consejos de su ginecólogo tuvo dos hijos con Tim Robins, el primogénito Jack y tres años más tarde Miles. A estos chicos los ingresaron en un colegio de Manhattan, no por el prestigio, sino porque allí podían dormir éstos a sus anchas por la noche.

Tanto Susan como Tim protegían al máximo su vida privada, pero sí estaban de acuerdo con que los diarios e informativos de televisión difundieran sus ideas protestando por la guerra del Golfo, la de Irak, el trato injusto a los refugiados, la corrupción de los políticos… Defendían la causa gay. Cuando los eligieron para entregar uno de los Óscar de 1993 aprovecharon para lanzar un breve discurso acerca de un campamento de enfermos de Sida en Guantánamo. Lo que nada tenía que ver con el acontecimiento cinematográfico al que asistían. Igual que a veces en nuestros Goya. Fueron aplaudidos por un sector de izquierdas y los responsables de la Academia de Artes de Hollywood dejaron de invitarlos en ediciones posteriores. Les levantaron el veto cuando ella resultó ganadora de la estatuilla dorada a la mejor actriz por su papel en "Pena de muerte", que dirigió su marido: el de una monja que acompañaba a un condenado a la última pena. Estatuilla que con su manera de ser la tiene expuesta en su cuarto de baño, no en su salón de estar.

Ruptura sentimental y "Thelma y Louise"

Después de veintitrés años como pareja y los dos hijos que alumbraron, darían la campanada en 2009 al separarse bruscamente. ¿Qué les pasó? Ella adujo algo un tanto incomprensible: que una obra de teatro, "Exit the King", que versaba sobre la muerte, le hizo pensar acerca de la vida y la relación que llevaba con él. La verdad es que Susan seguía siendo una mujer independiente que solía hacer lo que le viniera en gana. Mantuvo con interrupciones por la distancia entre ambos, ella en Estados Unidos, él en Francia, una rara relación sentimental con el director Louis Malle. Eso entre 1977 y 1980. Otra de sus historias amorosas fue en 2017, con el actor británico Philip Sayer, que era gay. ¿No lo sabía de antemano, o le dio igual?

"Thelma y Louise" le deparó su mayor éxito popular al lado de Geena Davis. Las aventuras que ambas corrían según el argumento parecían escritas según el carácter de las dos, muy principalmente de Susan.

Su ruptura con Tim Robins, la trastornó al fin de cuentas, porque fue el hombre que mejor la comprendió. Y cuando ella lo dejó se ennovió con un chico de treinta y tres años, Jonathan Bricklin. A un grupo de periodistas les soltó que no escribieran la palabra romance al citarla con éste, pues no le gustaba, y mucho menos la de noviazgo, vocablo estúpido para ella. ¿Entonces…? Y ella: "Escribid que él y yo estamos colaborando juntos en muchas cosas". Cinco años permanecieron emparejados. Colaborando… Al romper de nuevo con ese galán, declaró: "Estoy otra vez disponible. Incluso abierta a tener relación con una mujer, porque con mi orientación sexual tengo curiosidad para intentarlo".

Llegado el 13 de septiembre de 2022, entrevistada en el programa de la televisión "The Tonight Show", manifestó, rotunda: "Soy bisexual". Y así ha continuado. Le importa un pimiento lo que digan de ella. Es muy libre de vivir amores a su manera. Como cantaba Frank Sinatra.