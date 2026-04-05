Michelle Jenner ya no oculta ser pareja de Hugo Stuven Jr.

Muchos aún la recuerdan por su papel de Sara Miranda en la serie Los hombres de Paco, emitida en televisión durante las temporadas 2005-2021. No era, desde luego, una recién llegada al mundo artístico.

Nacida en Barcelona hace treinta y nueve años, estuvo vinculada como modelo infantil en spots publicitarios y en adelante desarrolló su carrera de actriz y también como diseñadora de vestuario. Tan temprana edad familiarizándose con cámaras y fotógrafos fue porque en casa lo que se respiraba era un ambiente relacionado con el mundo del espectáculo, al ser su padre, Miguel Ángel Jenner, actor de doblaje. Su madre, menos conocida, ejerció de actriz y bailarina. Michelle aprendió de ellos sus respectivas facetas, formándose en escuelas de teatro, canto y danza.

Si Los hombres de Paco la convirtió en una actriz popular, cuando todavía le quedaban bastantes temporadas emitiéndose, en 2012 Michelle Jenner reforzó aquella notoriedad interpretando un personaje excepcional, el de la reina Isabel de Castilla. Ya había dado la talla en el género de la comedia, y ahora refrendaba su talento en otro bien distinto, el de un drama histórico: Isabel.

Michelle Jenner y Hugo Stuven, juntos de la mano en Madrid

Michelle Jenner Husson pudiera dar la impresión de ser extranjera, máxime con tal identidad, pero ya dijimos que vino al mundo en la Ciudad Condal, es española y domina varias lenguas por la ascendencia de sus progenitores. Su evidente atractivo y el auge que iba adquiriendo en su profesión serían alicientes para que los reporteros de las revistas rosas fueran interesándose poco a poco por ella. Quizás todavía no cuando fue novia del actor Javier Hernández entre 2005 y 2009, pero sí al romper con él ese mismo año, y comenzó a salir con un cantautor bohemio, colaborador con Joaquín Sabina en varias ocasiones, llamado Leiva, quien no se desprende de su sombrero salvo, imaginamos, al acostarse. Fueron tres años de amor para la pareja. Inmediatamente separados, Michelle entabló relaciones íntimas con un adiestrador de perros, entre 2012 y 2023. Tuvieron un hijo, Hugo, que ahora cuenta seis años. Parecía que iban a continuar juntos toda la vida, pero acabaron con todas sus ilusiones de futuro. Y entonces, como si la actriz no pudiera soportar la soledad, encontró al hombre que, de momento, la está haciendo feliz.

Se trata de Hugo Stuven Jr., hijo de quien fuera acreditado realizador de televisión y guionista, ya fallecido, de igual nombre. Su encuentro sucedió en 2024, pero optaron por llevarlo en el más riguroso de los secretos. Michelle no es de aquellas que se despepitan por salir en las páginas de ¡Hola! pero a finales de febrero de este año, por la alfombra roja extendida en donde se celebraba la entrega de los Goya, en Barcelona, Michelle y Hugo no se libraron de posar ante una legión de informadores gráficos, que los captaron muy juntitos. Y ahí, digamos que se oficializó su romance. Es curioso que el hijo que tuvo con su ex se llame Hugo, el mismo apelativo de su actual pareja, quien se dedica a lo mismo que su fallecido padre.