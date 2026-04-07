Irene Rosales vuelve a la televisión y deja de ser la mantenida

Kiko Rivera se defiende de las faltas de respeto que ha recibido tras su entrevista en ¡De viernes!, y ha recurrido a las redes sociales para defenderse y explicar cómo se siente, al igual que su novia Lola, que apela al feminismo porque le insultan las mujeres. Como ha comentado Bea Miranda, "esto es como el día de la marmota, todas las mujeres que pasan por la vida de Paquirrín, acaban tarifando".

Para el director de Es la Mañana de Federico, Kiko "ahora va de bueno, pero se pone a largar contra la madre de sus hijos. ¿Qué metió a Guillermo en tu casa? ¡Pero si tú le fuiste infiel!"

Por su parte, Irene se estrena este martes en el programa El Tiempo Justo, donde sus respuestas como sus intervenciones pueden ser un auténtico bombazo. Además, Irene va a coincidir con otra ex de Kiko, Jessica Bueno, también colaboradora del programa, que podrían formar una alianza contra el padre de sus hijos.

Una colaboración que comienza antes de que Kiko conceda la esperada entrevista en el plató de De viernes. De momento, en el avance del viernes pasado, Kiko dejó claro que, aunque no desea que le ocurra nada malo a Irene por el bien de sus hijas, no tiene intención alguna de tener contacto con ella más allá del necesario. Unas declaraciones que Irene no ha querido contestar, de momento, afirmando que no hablaría mal del padre de sus hijas, aunque quizás cambie de opinión a partir de su nueva colaboración.

De momento, Irene ya ha respondido a las palabras de Kiko cuando le dijo que "se buscara las papas" y donde decía que "le doy un año para que se busque la vida, pueda trabajar y hacerse un colchón". Pues parece que ese momento ha llegado, algo que el propio presentador del programa, Joaquín Prat, no ha dudado en comentar irónicamente: "No decía Kiko que se buscara un trabajo, pues ya lo tiene".

En otro orden de cosas, nuestra compañera Paloma Barrientos ha hablado en exclusiva con Ramón García, al que en los últimos días le han atribuido un supuesto romance con Gemma Camacho, la periodista a la que se relacionó no hace mucho con Cayetano Rivera. "No hay nada entre ellos", ha asegurado la tertuliana por boca del protagonista. "Él está centrado en su trabajo, él no quiere que haya bola porque asegura que no está en ese momento. Está muy mosqueado. No hay nada de nada".