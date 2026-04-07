Ramón García rompe su silencio para aclarar su verdadera relación con Gemma Camacho

La presencia de Ramón García y Gemma Camacho en la plaza de toros de Las Ventas se ha convertido en el centro de todas las miradas, generando un torrente de especulaciones que ambos protagonistas han decidido atajar de forma tajante. El emblemático presentador de programas que forman parte de la historia de la televisión en España, como el Grand Prix o las Campanadas, disfrutó de la corrida del Domingo de Ramos desde el tendido madrileño junto a la reportera de El Tiempo Justo. La complicidad y la buena sintonía que mostraron durante la tarde taurina no tardaron en alimentar rumores sobre un posible romance, alimentados además por informaciones que sugerían que la pareja habría compartido otros momentos de ocio en semanas recientes, incluyendo una supuesta gala benéfica organizada por Arancha de Benito.

Ante el revuelo mediático, Ramón García ha roto su silencio en declaraciones exclusivas a ¡Hola!, mostrando un evidente malestar por tener que dar explicaciones sobre su vida privada. El comunicador ha calificado de sorprendente el hecho de tener que aclarar, a su edad, con quién decide acudir a una corrida de toros en Madrid, especialmente cuando se trata de una persona con la que guarda un vínculo profesional previo. "Ramontxu" ha recordó que Gemma fue su compañera de presentación en la Gala de San Isidro y ha aprovechado para desmentir categóricamente su asistencia a la mencionada cita solidaria de la que se ha hecho eco la prensa, zanjando así cualquier teoría sobre encuentros furtivos anteriores.

Por su parte, Gemma Camacho también ha querido dar la cara desde su posición como periodista, aprovechando su regreso al plató tras el descanso de Semana Santa para normalizar la situación. La reportera andaluza ha explicado que su relación con el presentador nació el pasado mes de febrero, cuando sus caminos profesionales se cruzaron para conducir juntos el evento donde se presentaron los carteles de la Feria de San Isidro. Gemma no ha escatimado en elogios hacia García, a quien describe como un referente de la pequeña pantalla al que admiraba desde niña y de quien ahora, tras conocerlo en persona, destaca su valía profesional y humana. Sin embargo, ha sido firme al desmentir que entre ellos exista algo más que una bonita amistad, asegurando que seguirá compartiendo tardes de toros y copas de vino con él sin que ello signifique el inicio de una relación sentimental.

Esta situación se produce en un contexto de gran interés por la vida sentimental de ambos. Mientras que Ramón García mantiene un perfil discreto desde su separación en 2021 de Patricia Cerezo, madre de sus dos hijas, Gemma Camacho ha estado recientemente en el foco de la actualidad tras confesar una amistad especial en el pasado con el torero Cayetano Rivera. Con un notable sentido del humor y priorizando su paz mental por encima del ruido mediático, la periodista ha bromeado afirmando que, en caso de enamorarse, ella misma sería la primera en dar la noticia. De este modo, ambos cierran filas defendiendo su libertad para disfrutar de planes de ocio compartidos sin que la etiqueta de pareja sea la única explicación posible para su excelente relación.