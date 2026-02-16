Ramón García reivindica la tauromaquia y pide llevar a los niños a los toros: "Les va a hacer mejores personas"

"Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros. Que lleven a sus sobrinos y a sus sobrinas a los toros. Que lleven a sus hermanos. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada ninguna otra cosa en la vida", comenzaba diciendo el presentador Ramón García durante la gala de presentación de la Feria de San Isidro 2026. "Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas", concluyó.

Las palabras, pronunciadas en el escenario de la Plaza de Las Ventas durante el acto celebrado el pasado día 5, se han hecho virales en redes sociales y han reabierto el debate sobre la tauromaquia y su transmisión a las nuevas generaciones. El evento, conducido por García junto a la periodista Gemma Camacho, sirvió para presentar los carteles de los 31 festejos del ciclo, 26 de ellos integrados en la feria que se celebrará del 8 de mayo al 6 de junio en Madrid.

El presentador del programa Grand Prix defendió la plaza como un espacio donde se transmiten valores, tradición y experiencias familiares que sirven para volver al pasado por unos instantes a muchos aficionados de sus primeros recuerdos junto a padres o abuelos. Para buena parte del público taurino, sus palabras reflejan una realidad muy arraigada: la afición como legado cultural que pasa de generación en generación.

Las declaraciones, sin embargo, también han provocado críticas. El vocal de la Junta Directiva de PACMA, Asier Esparza, respondió en un vídeo calificándo el espectáculo taurino de "tortura ritualizada y absolutamente premeditada": "Hablar de tu abuelo y de llevar a los niños a los toros para hacerlo, como dices, mejores personas utilizando la nostalgia y el amor de un nieto como argumento para justificar que un niño presencia una tortura ritualizada y absolutamente premeditada, esto no es tradición, esto es un disparate y una manipulación emocional", comenzaba.

"Dices que allí se aprende algo que no te da nada más en la vida y aquí te voy a dar la razón. Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'", proseguía.

"Yo aquí solo veo dos opciones: uno, negáis la evidencia científica, pero no en plan rebeldes con criterio, sino como catetos, estáis a la altura de los terraplanistas. Conocéis la realidad, pero os importa menos que cero. Dime, Ramón, ¿en qué os convierte esto? Pon tú el adjetivo", añadía. "Esto es solo mi opinión, es una cuestión de sentido común. La tradición se hereda, pero la compasión se elige", sentenciaba.

Pese a la polémica, la presentación de la nueva edición de la Feria de San Isidro ha vuelto a ser un éxito. Para los seguidores y amantes de los toros, el mensaje de Ramón García resume una idea compartida por muchos aficionados: la plaza como lugar de aprendizaje, convivencia y continuidad de una tradición que, guste o no, forma parte del patrimonio cultural español.