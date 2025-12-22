Así podría ser San Isidro 2026, la gran feria taurina del próximo año

El invierno taurino de 2025-2026 ha roto todos los récords de precocidad a la hora de dar a conocer las combinaciones de algunas ferias que coparán el calendario del próximo año. Aún no ha acabado el año Morante y la afición tiene sobre la mesa numerosas ferias para ir planificando. Algunas son ya oficiales como la de la Magdalena de Castellón, la de Olivenza o carteles como los de Brihuega y otras se han ido conociendo de manera oficiosa por portales como MundoToro que este año ha dado la campanada más de diez días antes del comienzo de 2026 para adelantar los carteles de la Feria de San Isidro.

La principal feria taurina del año se presentará de manera oficial en la Gala de San Isidro 2026 a principios del próximo febrero en la carpa que cubre durante el invierno el ruedo de Las Ventas, pero ya se conocen casi todos los carteles del serial. Oficialmente por parte de la empresa que gestiona la Monumental de la calle de Alcalá, Plaza 1, sólo se sabe el calendario de la temporada taurina en la capital de España. En Las Ventas la temporada arranca el domingo 22 de marzo posiblemente con una corrida de toros de Cuadri y concluirá con la Corrida de la Hispanidad del 12 de octubre, un evento ya consolidado y que en 2025 se convirtió en una jornada para la historia de la tauromaquia con el festival de Antoñete por la mañana y la despedida sorpresa de Morante de la Puebla por la tarde.

Entre ambas fechas se celebrarán 60 festejos taurinos de los que 41 serán corridas de toros; 3 de toreo a caballo y 16 novilladas de las que una será sin picadores como final del certamen Camino hacia Las Ventas. El reto de Plaza 1 en 2026 es superar los 1.008.226 espectadores que consiguió en 2025 y mantener el récord de abonados conseguido en la pasada Feria de Otoño. Antes de San Isidro hay corridas de toros el 22 y 29 de marzo (esta última la del Domingo de Ramos); el 5 de abril (Domingo de Resurrección); el 26 de abril y el sábado 2 de mayo la tradicional corrida Goyesca enmarcada en la Feria de la Comunidad de Madrid que podría ser un encierro de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés. El 12 y el 19 de abril y el 1 y el 3 de mayo hay previstas novilladas con picadores.

San Isidro 2026 se celebrará entre el 8 de mayo y el sábado 6 de junio con la coda de la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías el domingo 7 (encerrona de Borja Jiménez, con toros de Victoriano del Río y Domingo Hernández) y la Corrida de la Beneficencia al domingo siguiente 14 de junio. Este cartel será seguramente una corrida de toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. Como viene siendo habitual en la Feria de San Isidro desde hace unos años no hay festejos los lunes en las tres primeras semanas habrá novilladas con picadores. El resto, veintiún corridas de toros y dos de rejones. En total más de un mes de toros en Las Ventas.

El 21 de junio hay prevista una corrida de toros que podría ser la final de la Copa Chenel 2026. Por primera vez desde que se instauró este certamen de oportunidad para matadores de toros la gran final se celebrará en Las Ventas. Entre el jueves 25 de junio y el jueves 23 de julio se celebra el certamen de novilladas con picadores Cénate Las Ventas que combina toros con gastronomía madrileña en festejos nocturnos que se va consolidando año tras año. En el resto del verano hay previstas corridas de toros los días 30 de julio y 6, 15 y 27 de agosto. El 20 de ese mes hay una corrida de toreros a caballo.

El calendario de Las Ventas para 2026 | Plaza 1

En septiembre vuelve el mes más torista con las corridas llamadas duras. Comienza el domingo 6 con una novillada y continúa el resto de domingos (13, 20 y 27) antes de la traca final de la temporada taurina en Madrid con la Feria de Otoño 2026 que se celebrará en los dos primeros fines de semana de octubre. Comenzará el jueves 1 de octubre con una novillada con picadores y seguirá con tres corridas de toros los tres días siguientes. La feria sigue el viernes 9 de octubre será la final del Camino hacia Las Ventas con una novillada sin picadores, una novillada con picadores el 10 de ese mes y concluye con dos corridas de toros el 11 y el 12 de octubre.

Así podría ser San Isidro 2026

El portal MundoToro ha adelantado estos días los carteles de una hipotética Feria de San Isidro. Un ciclo que comenzará el viernes 8 de mayo y en el que habría varios dobletes ganaderos y de matadores de toros. Estos carteles están sujetos a cambios y no son los oficiales ya que la Feria de San Isidro 2026 se presentará a principios del mes de febrero.

Feria de la Comunidad de Madrid

S 02/05. Corrida Goyesca de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés.

San Isidro 2026