Urtasun vuelve a ningunear a la tauromaquia en las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

En la semana en la que se ha anunciado que el Premio Nacional de Tauromaquia censurado por el ministro de Cultura de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, volverá a entregarse en el Senado el próximo año, el Gobierno ha dado a conocer los nombres de las 35 personalidades del mundo de la cultura que han sido reconocidas con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de este año. Ninguna de esas 35 pertenece al sector del toro, otro año más.

El ministro Urtasun, abiertamente antitaurino, no ha premiado a nadie desde que sustituyó a Miquel Iceta en la cartera de Cultura en noviembre de 2023. En estos dos años, el político de Sumar ha declarado su particular guerra ideológica contra la tauromaquia y, además de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, no ha propuesto ningún nombre del sector del toro para las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que se entregan desde 1996.

En estas casi tres décadas, 29 personalidades del mundo del toro han recibido este reconocimiento, siendo la legendaria ganadería de Miura la última en recibirlo en 2022. Ernest Urtasun, que se llevó un fuerte varapalo por parte de sus socios de Gobierno el pasado mes de octubre con el rechazo en el Congreso de los Diputados de la ILP No Es Mi Cultura, vuelve a ningunear al mundo del toro, sumando una afrenta más a la lista de desprecios desde que llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la mano de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Cabe recordar que el Senado y varias CCAA se rebelaron en mayo de 2024 cuando Urtasun decidió eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia de manera arbitraria y por sectarismo. Esta rebelión se saldó con la entrega en la Cámara Alta el pasado mes de marzo, con el impulso de la Fundación Toro de Lidia, del Premio Nacional de Tauromaquia a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y al cineasta Albert Serra.

A la recogida del Premio Nacional de Tauromaquia asistió el matador de toros peruano Andrés Roca Rey, protagonista del filme Tardes de Soledad, por el que fue premiado Albert Serra. Roca Rey dijo que "no podemos olvidar que este premio tuvo que ser eliminado por decisión política. Al ministro de Cultura, al señor Urtasun, le digo que aquí estamos, que la tauromaquia no necesita su permiso porque sigue adelante con la fuerza de quienes la defienden y quienes llenan las plazas. La cultura no se impone desde un despacho, se mantiene viva en la sociedad y la tauromaquia, como hoy se demuestra, sigue ocupando su lugar".