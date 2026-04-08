Shakira aborda su ruptura con Piqué: "Me rompí en mi pedazos"

La artista colombiana Shakira calienta motores de cara a su inminente y extensa gira europea, que comenzará el próximo 18 de septiembre en Madrid. La capital acogerá un recinto bautizado para la ocasión como Estadio Shakira, donde la cantante ya acumula once conciertos con las entradas agotadas, un éxito de ventas logrado en apenas unas horas que confirma la enorme expectación por su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Antes de aterrizar en España, la artista ha concedido una entrevista en el nuevo programa nocturno de TVE, Al Cielo con Ella, de Henar Álvarez. En esta charla, grabada previamente en México, Shakira se sincera sobre la profunda crisis vital que atravesó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, abordando el doloroso proceso de reconstrucción personal que experimentó en junio de 2022.

"Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza", ha confesado la intérprete frente a las cámaras de la televisión. En ese arduo camino hacia la recuperación, la colombiana encontró en sus composiciones musicales una vía de escape fundamental. "Ahí encontré a través de mi música mi propia fuerza", ha explicado, detallando que crear canciones se convirtió en una auténtica terapia para no negar sus emociones y salir adelante.

Esta catarsis personal alcanzó su máximo apogeo con el lanzamiento de su exitoso tema junto al productor Bizarrap, conocido como Session 53. Para Shakira, la célebre frase "las mujeres ya no lloran" representa un grito de libertad y de amor propio. En este sentido, ha puesto en valor la importancia de la autonomía financiera, argumentando que "la mujer cuando puede pararse sobre sus propios pies y obtiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades".

Durante la entrevista, la artista también ha reflexionado sobre el papel actual de la mujer en la sociedad y la presión estética y laboral a la que se ven sometidas. Ha lamentado que se les exija "ser perfectas y mantener la llama del amor, aparte de también traer dinero a casa y cuidar a los hijos". Frente a estas expectativas, ha celebrado el "espíritu de rebeldía" que empieza a surgir para evitar que las mujeres sean tratadas como un objeto.

Finalmente, Shakira se ha referido al sacrificio profesional que asumió durante los años que residió en Barcelona para priorizar el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante ha admitido que perdió "muchas oportunidades por no poder vivir en EEUU", donde siempre ha estado el núcleo de su carrera discográfica. Sin embargo, se ha mostrado tajante respecto a esta etapa de su vida y ha asegurado que no se arrepiente de aquella renuncia, considerándola un paso necesario para proteger a su familia.