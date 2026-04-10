La reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha supuesto un balón de oxígeno para RTVE, aunque el modo en que La Revuelta ha celebrado el veredicto deja entrever la compleja relación entre el servicio público y el espectáculo más bajo. El organismo regulador ha decidido archivar la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) por el supuesto incumplimiento de la normativa de patrocinios. El conflicto residía en si el espacio de David Broncano posee el carácter cultural necesario para emitir ciertas comunicaciones comerciales, una excepción legal en una televisión pública que tiene prohibida la publicidad convencional.

En una escena algo bochornosa, Jorge Ponce y el propio Broncano desgranaron el texto jurídico ante su audiencia. Con una actitud desafiante, los humoristas no perdieron la oportunidad de ironizar sobre la unión de sus competidores. "Se han juntado Divinity, Neox, Telecinco, Cuatro...", afirmó Ponce, subrayando que la denuncia provenía de prácticamente "todas menos nosotros". El tono de burla se elevó cuando Grison apostilló: "¿Y los de Monstruos de Río y Cazadores del Pantano, toda esa peña también?", a lo que el colaborador asintió con un rotundo "¡Todos!".

El núcleo de la victoria judicial reside en que la CNMC ha determinado que el espacio "presenta sus contenidos con un enfoque cultural/divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura". Según el dictamen, el formato "se encuentra comprendido en la noción de programa cultural a los efectos del artículo 7.2 b de la Lfcrtve". La lectura de este párrafo fue recibida con gritos de "¡Somos cultura!" por parte de Ponce, desatando una ovación en el plató. Sin embargo, resulta llamativo que la defensa de un programa basado en el humor irreverente se apoye en aspectos que el regulador considera culturales, como el hecho de que Broncano presente "con gran dinamismo" —momento que el presentador aprovechó para ponerse a bailar— o que cuente "con una gran participación del público".

La CNMC justifica su decisión analizando emisiones concretas, como la del 10 de febrero de 2025, señalando que en ella "se habló de los capibaras, del walking football o del síndrome de Angelman reconocido como una enfermedad rara". Asimismo, valora que el programa "reserva un destacado espacio y da visibilidad con ello a personas anónimas" y realiza entrevistas a "personajes de actualidad en ascenso o consolidados de distintos ámbitos culturales". A pesar de este respaldo institucional, la sutil crítica persiste en el aire: el uso de un tono "imprevisible y desenfadado" sirve ahora como salvoconducto legal para que un programa de entretenimiento puro sea etiquetado oficialmente como motor de difusión cultural y promoción del patrimonio.

Victoria judicial, derrota en share

Pese a la euforia mostrada en plató por la resolución de la CNMC, la realidad de las cifras ha arrojado un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de TVE. Los datos de audiencia del jueves 9 de abril de 2026 reflejan un desgaste preocupante en la estrategia de estirar el formato con entregas especiales en el prime time. Mientras que la emisión regular con Santiago Segura logró un aceptable 11,5% de cuota, el especial posterior protagonizado por Fran Perea se hundió hasta un escuálido 8,3% de share, reuniendo apenas a 578.000 espectadores. Esta cifra sitúa al programa en uno de sus niveles más bajos, evidenciando que el "dinamismo" del que presume el ente público no es suficiente para retener a una audiencia que parece saturada de la fórmula Broncano cuando se sale de su franja habitual.

Esta caída al "unidígito" en pleno horario de máxima audiencia resulta especialmente dolorosa si se compara con la robustez de sus competidores. Mientras La Revuelta perdía fuelle, Supervivientes en Telecinco se alzaba como el gran triunfador de la noche con un contundente 19,2%, demostrando que el entretenimiento convencional sigue teniendo un anclaje mucho más sólido en el espectador medio. Incluso El Hormiguero, con la visita de Ilia Topuria, mantuvo su liderazgo en la franja de coincidencia con un 14,2%, dejando a la propuesta "cultural" de TVE relegada a una posición marginal en la tabla.

Este pinchazo de los especiales pone en entredicho la viabilidad de convertir un fenómeno de access en el pilar central de la noche, sugiriendo que, fuera de su horario protegido, la propuesta de Broncano pierde gran parte de su mística y, sobre todo, de su eficacia publicitaria y social.