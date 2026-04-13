Sara Carbonero atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, según ha informado en exclusiva la revista ¡Hola!. La periodista, que siempre ha mantenido un vínculo profundamente estrecho y cómplice con su progenitora —especialmente durante los desafíos de salud que ambas han enfrentado en los últimos años—, se enfrenta ahora a una pérdida irreparable que marca un antes y un después en su entorno familiar.

En estos instantes de máximo dolor, Sara se refugia en la intimidad de sus hijos y su círculo más cercano para despedir al gran pilar de su vida.

Sara Carbonero con su madre y su hermana.

Apenas un mes antes de este fatídico desenlace, Sara Carbonero compartía con sus seguidores un emotivo homenaje por el cumpleaños de su madre, reafirmando ese amor incondicional con la canción Ese que me dio la vida de Alejandro Sanz.

Ahora, tras este inesperado golpe, el último adiós tendrá lugar este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en su localidad natal, Corral de Almaguer (Toledo). Allí, rodeada de sus nietos Martín y Lucas y del cariño de su pueblo, Sara despedirá a quien fue su guía constante, cerrando un capítulo lleno de complicidad que siempre quedará grabado en los recuerdos que la periodista solía compartir con tanto orgullo.

Aunque la familia siempre ha optado por la máxima discreción, en los últimos meses se había hecho público que Goyi Arévalo también estaba atravesando un periodo delicado de salud. Este bache personal coincidió con momentos de gran tensión para el clan, como el reciente ingreso de urgencia de la propia Sara en Lanzarote a principios de 2026. En aquel entonces, llamó la atención que su madre no pudiera viajar a Canarias para estar a su lado, permaneciendo en Madrid debido a su propio estado de fragilidad. A pesar de sus dolencias, Goyi siguió ejerciendo como el motor invisible de la familia, coordinando el bienestar de sus nietos y apoyando a sus hijas desde la distancia, demostrando hasta el último momento esa fortaleza silenciosa que tanto ha admirado la periodista en sus redes sociales.