Los tonteos de Roca Rey con una conocida influencer

Ayer en El Tiempo Justo, este verano Andrés Roca Rey ligó con una influencer. "Este verano, en una conocida discoteca de Jerez, se ve al torero ligando a saco con una de las influencers más conocidas de este país. Él tenía pareja en verano (la mexicana Marina Díaz). La influencer estaba soltera y sigue estando", aseguraron.

No ha sido la única, puesto que la colaboradora Marta López también ha contado que el torero le tiró la caña: "Yo hace tres años recibí un mensaje de él. Yo no le seguía por Instagram, ni él a mí. Estaba en la televisión en ese momento y me acuerdo que se lo enseñé a una compañera en aquel momento. Como soy muy taurina y me gustan mucho los toros, pues le contesté". Ella lo interpreta como un tonteo amable. "Hemos estado escribiéndonos un par de años. Ni nos hemos visto, ni nos hemos liado ni nada. Es una persona a la que admiro muchísimo", ha recalcado.

Ni 24 horas ha tardado Aitana en dejar claro que lo suyo con Plex va en serio. Haciendo uso de las redes, la cantante ha emitido un comunicado en el que corta de un plumazo cualquier rumor de crisis. Se trata de un gesto insólito porque no habla de su vida privada, a menos que sea en un documental. "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias... pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor". Responde a una información de El Tiempo Justo en la que aseguraron que la pareja estaba al borde de la ruptura.

Jessica Bueno, que va a estar en breve en ¡De Viernes!, dejó claro que no cuenta con ninguna ayuda del padre de sus dos hijos pequeños, Jota Peleteiro. Incluso fue más allá y comentó que Jota se ha olvidado de que su hijo pequeño hizo la Primera Comunión. La celebración tuvo lugar el pasado fin de semana en Sevilla y Jota Peleteiro no se presentó aunque le reprochó a Jessica que no se lo recordara.

El hijo mayor de Iker Casillas y Sara Carbonero, Martín Casillas, ha aparecido despixelado en una entrevista con José Ramón de la Morena en la que habla de su trayectoria futbolística ya que sigue los pasos de Iker como portero en el Alevín A del Real Madrid. Aunque el niño aparece despixelado, el resto de medios no podemos sacarlo así porque la ley lo impide.