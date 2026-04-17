Tamara Gorro estalla por su supuesta inversión millonaria en Ibiza: "No todo vale"

Tamara Gorro, actual pareja de Cayetano Rivera, ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático, aunque en esta ocasión no por su vida sentimental. El programa Vamos a Ver, emitido en Telecinco, aseguró este miércoles que la creadora de contenido habría ampliado significativamente su patrimonio inmobiliario. Según las informaciones vertidas en el espacio televisivo, habría adquirido una impresionante propiedad en Ibiza por la exorbitante cifra de 5,7 millones de euros.

La periodista Adriana Dorronsoro fue la encargada de desgranar los supuestos detalles de esta millonaria inversión. Apuntó que la nueva residencia contaría con cuatro dormitorios en suite, un amplio salón con cocina integrada y dos espectaculares terrazas con vistas a la ciudad y al puerto deportivo de Marina Botafoch. Además, situó la vivienda en una exclusiva urbanización dotada de grandes zonas comunes, una piscina de doscientos metros, boutiques y áreas de restauración. Por si fuera poco, la información añadía la compra de un yate de diez metros de eslora valorado en más de 250.000 euros, destinado al alquiler turístico.

Ante la magnitud de las afirmaciones, la respuesta de la protagonista no se ha hecho esperar. Durante su intervención en el espacio de Antena 3 Y Ahora Sonsoles, desmintió categóricamente la noticia, evidenciando un profundo malestar por la difusión de datos no contrastados que podrían acarrearle problemas con Hacienda. "Me voy a poner seria. Hay cosas que no entiendo. Es absolutamente falso, pero absolutamente falso que yo haya comprado una vivienda así. No todo vale", aseveró con rotundidad, lamentando que nadie la hubiera contactado para verificar los hechos.

El principal motivo de su indignación radica en la seguridad de su familia. La empresaria confesó que siempre ha evitado hacer alardes económicos precisamente por precaución. "Tengo mucho miedo por mí y por mis hijos", reconoció visiblemente afectada, explicando que había recibido multitud de llamadas de su entorno. "Todo el mundo llamándome y diciéndome 'Tamara ¿5 kilos?' Y yo alucinando", relató. Aunque admitió poseer negocios y una casa en la isla balear, insistió en su derecho a la privacidad financiera.

Hasta el momento, se conocía que la colaboradora comparte con su exmarido, el exfutbolista Ezequiel Garay, el 66,6 por ciento de una mansión en la lujosa urbanización madrileña de La Finca. A esto se suman varios locales comerciales en su localidad natal, Móstoles, y una residencia previa en Ibiza valorada en 1,9 millones de euros. A pesar de su innegable éxito empresarial, fraguado a través de la televisión, la literatura y las redes sociales, ha querido dejar claro que los límites de la información deben respetar la integridad personal y la veracidad.