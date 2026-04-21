En un giro inesperado que parece sacado de un guion de Hollywood, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la noticia de que la legendaria actriz y cantante estadounidense Cher ha descubierto, a sus 79 años, la existencia de una nieta de 15 años cuya identidad se había mantenido en el más absoluto secreto. Según ha revelado en exclusiva el tabloide británico The Sun, la joven, llamada Ever, es fruto de una relación fugaz ocurrida en 2010 entre el hijo de la artista, Elijah Blue Allman, y la exmodelo británica Kayti Edwards. Esta revelación surge en un momento especialmente delicado para la familia, marcado por las persistentes luchas de Elijah contra sus adicciones y los intentos legales de su madre por protegerlo.

La propia Edwards, quien actualmente tiene 49 años y reside en un rancho en Joshua Tree, California, fue la encargada de detallar cómo se produjo este acercamiento tras tres lustros de silencio. Según su relato, el romance con Elijah fue breve pero con consecuencias permanentes; tras una noche juntos, quedó embarazada de la ahora adolescente. La exmodelo asegura que el hijo de la diva del pop estuvo al tanto de la situación desde el principio, señalando que "él lo supo desde el primer día, pero nunca ha querido ser un padre. Aparece cada dos años, pero solo para saludar". Esta falta de compromiso por parte de Elijah permitió que la existencia de la niña permaneciera fuera del radar de la prensa y de su propia familia durante más de una década.

El velo de secretismo comenzó a rasgarse a raíz de los problemas de salud de Elijah. Edwards explica que el asunto empezó a salir a la luz después de que el hijo de la artista sufriera "en 2021 una sobredosis de drogas" y comenzara a hablar del tema en círculos privados. Estas filtraciones terminaron llegando a oídos de Cher, quien decidió tomar cartas en el asunto para confirmar los rumores por sí misma. La exmodelo relató que la intérprete de Believe se puso en contacto con ella en junio del año pasado mediante una llamada telefónica cargada de sentimientos encontrados. En dicha conversación, Cher le preguntó directamente si la noticia era cierta, confesando que su hijo le había mencionado algo al respecto, aunque ella inicialmente sospechaba que podrían ser "solo tonterías". Al recibir la confirmación de boca de Edwards, la reacción de la estrella fue de absoluto asombro; según la británica, Cher se quedó "sin palabras" durante ese contacto "emotivo".

A pesar del impacto de la noticia, la relación entre los padres biológicos sigue siendo distante y compleja. Edwards reveló que, tras la confesión a Cher, Elijah Blue Allman le envió un mensaje de texto manifestando que "quería arreglar las cosas", un gesto que fue recibido con escepticismo por la madre de la menor. La exmodelo fue tajante al responderle que el único hombre que ha ejercido el rol de "verdadero padre" para Ever durante estos quince años ha sido su actual marido. Este nuevo capítulo en la vida de Cher trasciende lo meramente anecdótico, ya que se produce apenas una semana después de que la artista solicitara nuevamente ante la justicia la tutela temporal de su hijo. Cher argumenta que la salud mental de Elijah se encuentra gravemente deteriorada por su dependencia de las sustancias, una batalla legal que ya tuvo un primer revés a finales de 2023 cuando un tribunal rechazó su propuesta inicial, pero que ahora adquiere una nueva dimensión emocional ante la aparición de una descendiente hasta ahora desconocida para el clan.