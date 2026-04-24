El anillo de Zoë Kravitz que desata los rumores de boda con Harry Styles

Unas imágenes donde destaca un anillo en el dedo anular de la mano izquierda de la actriz Zoë Kravitz ha desatado los rumores sobre un posible compromiso con Harry Styles.

En dichas imágenes, se ve a la pareja paseando de forma relajada con un anillo que ha llamado la atención, y con el que muchos apuntan a un posible compromiso. Una fuente cercana citada por Page Six da por hecho el compromiso, que no habría sorprendido al entorno de la pareja si bien no existe confirmación oficial por parte de la pareja.

Según esta fuente, Harry Styles estaría "completamente enamorado" de Zoë Kravitz que incluso "saltaría por un precipicio por ella", mientras que la actriz se encontraría en "la gloria". El pasado mes de enero, otra fuente citada por Page Six indicó que Zoë Kravitz se refería a Harry Styles como "su alma gemela".

Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged after 8 months of dating: 'He is completely smitten' https://t.co/QGy7q9Fmce pic.twitter.com/a7dMMEFH7I — Page Six (@PageSix) April 23, 2026

El cantante y la actriz fueron vistos juntos por primera vez caminando mientras iban cogidos del brazo en Roma, el pasado mes de agosto. Poco después, fueron fotografiados en Londres en actitud cercana, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible relación sentimental. En los meses posteriores mantuvieron un perfil bajo si bien fueron captados caminando por Brooklyn o en un evento después de que Styles participara en el famoso programa 'Saturday Night Live'.

Una noticia que llega después de unas declaraciones del cantante, que recientemente se planteaba el matrimonio y formar una familia después de años centrado en su carrera musical.

En cuanto a la vida sentimental de ambos, Styles ha sido vinculado con Olivia Wilde, Kendall Jenner, Taylor Swift o Taylor Russell. Por su parte, Kravitz, estuvo casada con el actor Karl Glusman entre 2019 y 2020, y posteriormente una relación con el actor Channing Tatum, con quien se llegó a comprometer en 2023 aunque rompieron su compromiso en 2024.