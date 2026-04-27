El rotundo comunicado de Laura Escanes para defender a Risto Mejide: "No hay malos rollos"

Laura Escanes ha vuelto a situarse en el ojo del huracán mediático tras su paso por el podcast de Vicky Martín Berrocal. Lo que comenzó como una celebración por su 30 cumpleaños —empañada ligeramente por una polémica viral sobre su tarta— ha terminado escalando a un conflicto directo con los medios de comunicación debido a las interpretaciones sobre su pasado sentimental.

La influencer catalana ha dicho "basta". A través de un contundente comunicado en sus redes sociales, según denuncia, se han descontextualizado sus recientes declaraciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal para generar una falsa narrativa de conflicto con su exmarido, Risto Mejide.

Defensa del respeto y la verdad

Escanes ha querido aclarar que, pese a los titulares que sugieren lo contrario, su relación con el padre de su hija sigue basándose en el respeto mutuo. "Fui muy feliz y estuve muy enamorada. Me duele que intentéis generar malos rollos donde no los hay", ha lamentado la creadora de contenido, visiblemente cansada de las interpretaciones malintencionadas.

La influencer reitera, tal y como hizo en su entrevista, que no se arrepiente de su relación con Risto, quien le dio "lo mejor de su vida", su hija Roma.

Y defiende su evolución personal, ya que tener una opinión distinta hoy en día sobre las relaciones con diferencia de edad es fruto de su "crecimiento y experiencia", y no un ataque personal.

Laura ha sido tajante al pedir que dejen de vincular la imagen de Risto a sus confesiones sobre engaños pasados. "En ningún momento hablo de que Risto me mintió a la cara. Dejad de poner fotos de él", sentenció, aclarando que esas experiencias amargas pertenecen a otras relaciones de amor y amistad.

"Lamentablemente sí, me han tratado de loca, he tenido que hacer mucha terapia para recuperar mi confianza y la autoestima", señaló sobre las malas experiencias que tuvo en un pasado.

El bienestar de su hija como prioridad

Tras cuatro años manteniendo el mismo discurso ante la prensa, Laura Escanes recuerda que el único objetivo común entre ella y el publicista es "la felicidad y el bienestar de su hija".

Con un mensaje final directo a las redacciones, la influencer critica la ética de ciertos portales digitales: "No todo vale por unas visitas más en vuestra página web". Con este paso al frente, Laura busca proteger su salud mental y la estabilidad de su entorno familiar frente a la especulación mediática.