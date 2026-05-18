Úrsula Corberó sorprende con un radical cambio de look para su nuevo proyecto tras ser madre

Tres meses después de dar la bienvenida a su primer hijo, Úrsula Corberó está de vuelta, y no lo ha hecho de cualquier manera. La actriz ha sorprendido a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram con un espectacular y radical cambio de imagen que marca el inicio de su nueva etapa vital y profesional.

El pasado 9 de febrero, Úrsula y su pareja, el actor Chino Darín, se convertían en padres de Dante, un bebé que ha tenido a la actriz completamente volcada en la maternidad durante estos meses. Sin embargo, el período de baja ha llegado a su fin y la intérprete ya se encuentra en pleno rodaje de su próximo gran proyecto.

Un cambio radical por exigencias del guion

Fiel a su estilo camaleónico, la protagonista de La casa de papel ha dejado atrás su característica melena castaña con flequillo para dar paso a un estilismo mucho más arriesgado y futurista, un corte desfilado a capas en un intenso rubio platino manteniendo flequillo.

Este drástico giro estético no es casualidad, sino una exigencia del guion para su esperado regreso a la pantalla.

Los detalles de su nuevo proyecto: Jackal 2

"Me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada", escribía en sus redes sociales. La actriz se suma al thriller de alta tensión para la plataforma SkyShowtime donde compartirá escenas con Eddie Redmayne.

Úrsula dará vida a Nuria, el nuevo interés amoroso del letal asesino, una mujer que vive en la ignorancia total respecto a la verdadera y oscura profesión de su pareja.

El álbum de las primeras fotos: maternidad y nuevos comienzos

Además de desvelar su nuevo aspecto, la actriz ha enternecido a las redes compartiendo un álbum de fotos de sus primeros tres meses como mamá, incluyendo algunas pinceladas de la vida del pequeño Dante.

Como era de esperar, el post se ha llenado rápidamente de felicitaciones por parte de compañeros de profesión y fans, quienes coinciden en que la maternidad le ha sentado de maravilla y que este nuevo y complicado corte de pelo le queda espectacular.