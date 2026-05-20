Asaltar Cantora podría salirle caro a Kiko Rivera

Explica Semana en exclusiva que el asalto de Kiko Rivera y su novia, Lola, a Cantora, podría ser denunciado y salirle caro al hijo de Isabel Pantoja. El hecho de que la finca ya no pertenezca a la madre y al hijo, algo que Semana da por hecho, sino a un empresario libanés que pagó por la deuda hipotecaria de la residencia 1,2 millones de euros el pasado mes de febrero, es motivo suficiente para llevar a Paquirrín a los tribunales. La revista asegura que el nuevo dueño va a demandar a Kiko por entrar en la vivienda.

Luego Semana aclara que, tras consultar con un abogado, este aclara que lo que hay que saber es "cuándo ocurrieron los daños y a quién pertenecía entonces jurídicamente la vivienda. Si aún no había habido adjudicación no puede considerarse que Cantora sea suya". Eso sí, entrar por la fuerza sí puede tener consecuencias legales.

Mientras, Isabel Pantoja se está dando un baño de masas durante su gira americana que Semana también retrata.

Los hijos de Tita, volcados con su madre, según Semana

Los tres hijos de Tita Thyssen siguen haciendo piña en torno a su madre, que continúa recuperándose en su casa de Más Mañanas de la neumonía que, según ella ha comunicado a Hola, la llevó a ser ingresada en la Clínica Teknon de Barcelona.

Semana ha vuelto a seguir a la familia y publica una imagen de Borja en el aeropuerto de Barcelona, al que viajó para reunirse con su madre. De nuevo lo acompañaron su mujer, Blanca Cuesta, y su hija pequeña, Kala. Las mellizas Sabina y Carmen también pasan todo el tiempo que pueden con su madre.

Ya es verano para Miranda Rijnsburger

Hola publica imágenes exclusivas de Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, durante un paseo por Marbella, city en la que tiene una casa espectacular en la que pasa largas temporadas.

Dice la revista que "inaugura el verano". Porque para ella no deben existir ni estaciones ni días de la semana. La vida de los ricos es lo que tiene. En las imágenes, vemos a Miranda, que es "desde hace décadas epítome de la elegancia y la discreción", vestida con camisa vaquera y gorra, paseando junto a su hijo pequeño, Guillermo, que cumplió 19 años el pasado 5 de mayo.

Mientras Miranda y su hijo ponen a punto la casa de Ojén y disfrutan del mar junto a un grupo de amigos, Julio Iglesias los sigue muy de cerca desde su casa de Bahamas. Recuerda Hola que no ha sido un invierno fácil para el cantante, pero ahora que la acusación de abusos ha sido archivada, prepara su réplica legal. De momento ya ha anunciado que va a interponer una querella por calumnias e injurias en el Tribunal Supremo contra Yolanda Díaz, un paso que da después de que la vicepresidenta segunda haya rechazado retractarse de sus comentarios contra el cantante.

José Campos agradece al 'chatarrero' haber conocido a su esposa

Hola ha entrevistado a José Campos, el que fuera marido de Carmen Martínez-Bordiú, porque acaba de pasar por el quirófano para someterse a una operación de cadera.

Campos, que ahora vive alejado de la vida pública, estuvo casado con la nieta de Franco entre 2006 y 2013. Siete años durante los que protagonizaron todo tipo de exclusivas y unos reportajes divertidísimos en los que ellos hacían sus propias fotos.

Ahora el que fuera campeón de España de salto de longitud vive feliz con su esposa, Marian Sousa, y tiene una hija. Explica que tiene lagunas de memoria desde que sufrió un ictus y confiesa que no sabe nada de su exmujer desde hace quince años. Con la distancia, asegura que agradece a Luis Miguel Rodríguez, alias el chatarrero, que apareciese en la vida de Carmen y la enamorara. "Si no es por él, no hubiera conocido a Marian". "Si me lo encuentro le daré un abrazo y un beso".

Cóctel de noticias

Nuria Roca enseña su nueva casa de campo en Hola. La presentadora ha cumplido su sueño: tener una casa en plena naturaleza. El lugar escogido es el pueblo de Candeleda, a los pies de la Sierra de Gredos, y posa en sus diferentes estancias y con sus correspondientes patrocinadores. Nuria aprovecha además para alabar a su marido, Juan del Val, con el que no descarta volver a casarse. Y lo defiende de las críticas por haber ganado el Planeta por pertenecer al grupo del mismo nombre: "Es completamente absurdo, no tiene contrato con Atresmedia. ¿Te crees que regalan un millón porque sí?".

Rosa López rompe con su novio tras seis años de relación y una boda en mente. Semana lleva a portada a la cantante, que ha finalizado por sorpresa su noviazgo con Iñaki, el expolicía asturiano con el que formaba una de las parejas más enamoradas del panorama artístico español. La separación ha sido discreta y según la revista no hay terceras personas. El motivo es el desgaste de la relación.

Charlene de Mónaco se prepara para su próxima visita oficial a España. Avanza Hola que los príncipes monegascos visitarán nuestro país el 1 de junio para inaugurar una exposición sobre el principado que celebrará los 150 años de su presencia diplomática aquí. Será la primera vez que la nadadora venga a España, al menos en acto oficial.

Mette-Marit y sus serios problemas de salud. Y los que no son de salud. Hola publica varias imágenes en las que vemos a la princesa noruega muy tocada durante la celebración del Día Nacional. Tosiendo en repetidas ocasiones y con la necesidad de usar gafitas de oxígeno, la futura reina no pudo lucir el traje regional debido a lo pesado que es, y se tuvo que ausentar antes de que terminara el desfile.

Pepín Liria, inmerso en una guerra familiar debido a su nueva relación. Cuenta Semana que la irrupón en su vida de Dragana, la mujer de 26 años de la que se ha enamorado, ha destapado el enfrentamiento que mantiene con sus dos hijas y sus hermanas desde hace tiempo. En la actualidad no tiene relación ni con ellas ni con tres de sus cuatro hermanos. Su hija Marí­a se casa en unos días y él no ha sido invitado. Como trasfondo, una herencia repartida de manera que no gustó a todos. Lo de siempre.

José Luis Martínez-Almeida se derrite con su pequeño Lucas. Diez Minutos publica varias fotos del alcalde de Madrid, que ha confirmado que volverá a presentarse a las elecciones, muy cariñoso con su bebé. El político del PP y su mujer, Teresa Urquijo, empiezan a dejarse ver juntos en actos públicos con naturalidad.