Facundo hurga en la herida de Irene Rosales: "Te has vuelto a equivocar de Kiko"

La empresa Facundo se ha desmarcado del anuncio de Irene Rosales con una campaña con el siguiente eslogan: "Irene, te has vuelto a equivocar de Kiko". Se trata de una campaña ideada por Smilebrand para lanzar un nuevo producto para competir con Grefusa, la marca que ha provocado la ira de Kiko Rivera al contratar a su exmujer como protagonista de la firma.

En esta polémica,Isa Pi se ha puesto de parte de Irene Rosales aunque con cautelas: "Con lo chistoso que es, qué raro que se lo haya tomado mal", ha dicho Isa. Sobre la campaña publicitaria de su excuñada le parece graciosa, pero no las palabras sobre la madre de Irene. "Eso no es muy gracioso". También le han preguntado sobre lo que le parece que su hermano la llame "cuchara": "A ver, me estoy riendo pero obviamente no me hizo nada de gracia. Pero ya te digo, que viniendo de él, pues no me extraña mucho".

Desde su silla en El Tiempo Justo, Jessica Bueno ha dado la cara por Kiko Rivera. No ha dudado en decir que "siempre actúa así" y por eso no le ha extrañado que Kiko haya sido tan duro. Asimismo, le parece horrible que haya mentado a la madre: "Me ha parecido horrible, ha sido caer muy bajo. Hacer referencia a eso cuando sabes lo que ha sufrido tu mujer sobre el fallecimiento de su madre...". Jessica ha comentado que no le parece bien "que lo eche en cara cuando él no ha sido el mayor ejemplo de poder decir que ha tenido una relación ideal con su propia madre... Me parece muy bajuno".

Según The Telegraph, el príncipe Harry podría viajar al Reino Unido en julio junto a Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, con motivo de los Juegos Invictus que se celebrarán entre los días 10 y 17 de julio. Sería la primera visita conjunta de la familia al Reino Unido en más de cuatro años. Los hijos de Harry no han coincidido con Carlos III desde 2022, en el Jubileo de Platino.

La infanta Cristina acudió ayer a la conmemoración del 75.º aniversario de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, en calidad de directora del área Internacional de La Caixa, celebrada en el Museo Reina Sofía. Allí fue preguntada por la anécdota protagonizada por sus sobrinos el domingo en el Hotel Palace, cuando dos de sus sobrinos se fueron sin pagar una factura de más de 350 euros, pero no hizo declaraciones. Mientras, Juan Carlos I ya ha aterrizado en Galicia en avión privado en su tercera visita a España este año.

Nacho Duato va a sacar un libro de memorias donde narra su vida, incluso abusos que sufrió por parte de un actor que acabó dándole una paliza. Duato no da el nombre, se trata de un actor que está muerto, y al final mientras estaba en la cama, por la noche, se empieza a desahogar al recordar y avanza diciendo que en el libro saldrá el nombre del presunto agresor.